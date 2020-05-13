«Лучше на сказочном острове, чем тут»: екатеринбурженка, которая прилетели с Бали и попала в обсерватор, боялась возвращаться на Родину

Накануне в Екатеринбург спецборт «Уральских авиалиний» доставил новых туристов из-за границы. На этот раз на родину вернули свердловчан, которые застряли на острове Бали. 48 человек сразу из аэропорта отправились в обсерватор – санаторий «Белый камень» под Асбестом. Там они должны 14 дней официального карантина. Мы говорили с одной из «пленниц» и узнали об условиях обсерватора и о том, как их эвакуировали из сказочного острова.

СТРАШНО ЛЕТЕТЬ ДОМОЙ

Екатеринбурженка Марина Савельева прилетела на Бали вместе с подругой 12 марта. Обратный билет не покупали специально, хотели это сделать в конце отпускаю. Но границы вдруг закрыли и девушки оказались в неприятном положении.

- Билеты на Аэрофлот стали продавать по цене от 60 до 200 тысяч рублей, и при этом отменять рейсы. Мы решили остаться в ожидании более менее адекватных цен. Потому что обычная стоимость билета - от 25 до 40 тысяч рублей туда-обратно. Потом и аэропорт Бали тоже закрыли, - вспоминает туристка.

Марине и ее подруге пришлось жить в гестхаусе (это бюджетный аналог гостиницы – прим.ред.), хозяева жилья даже снизили цену российским туристкам, которые попали в трудную ситуацию. Все пляжи, общественные мероприятия, вечеринки, половина кафе и ресторанов, некоторые достопримечательности были закрыты. Но в передвижении по острову никто не ограничивал. Правда на многие пляжи все-таки можно было попасть, утверждает свердловчанка.

- Во время карантина там было очень хорошо, - продолжает Марина. - Мы не сталкивались с негативом от местных жителей, но я слышала истории, о том как тем кто пробирался на закрытые локации типа водопадов или пляжей, ломали байки. Иногда в след могли крикнуть stay home или corona. Но в целом все очень дружелюбные.

Материальную помощь, которую выплачивали застрявшим за границей россиянам, Марина тоже не получила. Деньги заканчивались, но возвращаться на родину она желанием не горела. А вернее было страшно лететь в Россию, где число зараженных коронавирусом значительно больше, чем на Бали.

- Ну вот нам лично не хотелось, но финансовые обстоятельства уже не терпели отлагательств. Тем более тут действительно сейчас достаточно высокие показатели и у меня складывается впечатление, что риск заразиться выше. Но на Бали медицина развита слабо и там вообще не хотелось бы болеть, - заключила Марина.

МЕСТ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Туристов из Индонезии поселили в санаторий «Белые камни», недалеко от Асбеста. Оказалось, что людей прибыло больше, чем ожидали. Поэтом пришлось селить всех по трое в номере. Повезло лишь семейным парам. У них и условия получше, и комнаты отдельные.

- В двухместные номера заселили по 3-4 человека, и мне, например, приходится спать на раскладном кресле. В других комнатах вообще поставили раскладушки. Объяснили это все тем, что в обсерватор привезли намного больше народу, чем было заявлено и номеров не хватает. Селили всех учитывая пожелания, меня поселили с подругой, но так как мест не хватало, добавили ещё одну девочку, - заметила туристка.

Теперь девушке, вместе с такими же «заключенными» обсерватора, придется провести там две недели. У всех прибывших в санаторий взяли тест на коронавирус. Если анализы у кого-то подтвердятся, их отправят на лечение в инфекционную больницу.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас в Свердловской области зарегистрировано 2 298 человек с коронавирусом. 13 мая выявили 135 новых случаев.