После пожара в больнице Святого Георгия Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ, изготовленных в Екатеринбурге

В России с 13 мая перестали использовать аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», выпущенные в период с 1 апреля этого года. Такое решение принял Росздравнадзор в ответ на страшный пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Во время ЧП 12 мая погибли пять человек.

Пятой жертвой стала 59-летняя Зинаида Гвадзабия. Женщина была единственной погибшей, лежавшей в другой палате.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Позже выяснилось, что загоревшийся аппарат произвели в Екатеринбурге на Уральском приборостроительном заводе.

- Такие аппараты ИВЛ использовались для оказания медпомощи в ГКБ имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая случились пожары, - отмечают в Росздравнадзоре.

На заводе в Екатеринбурге, где и был выпущен аппарат ИВЛ, ставший причиной трагедии, также прокомментировали ситуацию. Здесь подтвердили факт выпуска техники, однако не уверены, что именно аппарат из Екатеринбурга был установлен в зоне возгорания.

Сейчас по факту пожаров ведется следствие.

СПИСОК ПОГИБШИХ

Женихов Анатолий Владимирович 21.10.1958

Рубанов Андрей Анатольевич 29.06.1960

Борисов Юрий Николаевич 30.05.1952

Баличев Василий Васильевич 17.08.1959

Гвадзабия Зинаида Николаевна 27.12.1960

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