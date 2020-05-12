«По поручению Бастрыкина»: в Екатеринбурге на нарушителя самоизоляции, напавшего на полицейских, завели уголовное дело

В Екатеринбурге Следственный комитет завел уголовное дело на одного из мужчин из компании, атаковавшей наряд полиции на Уралмаше. Все произошло 10 мая в одном из дворов на улице Кузнецова, а весь инцидент попал на камеру GoPro, установленную на одежде полицейского.

На кадрах ролика видно, что наряд патрульно-постовой службы подходит к компании из нескольких мужчин и женщин, которые пьют пиво во дворе дома. Несмотря на введенный в регионе масочный режим, вся компания сидит без масок (правда, после появления полиции некоторые их надели).

Полицейские начали спрашивать у людей, почему они нарушают режим самоизоляции и распивают алкоголь в общественном месте. Затем силовики попросили показать документы. Но мужчины начали вести себя агрессивно. В частности, как утверждают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, полицейских хватали за одежду. Также нетрезвые мужчины выражались матом и оскорбляли силовиков. В итоге полиции пришлось применить силу. Одного из мужчин положили на асфальт и надели на него наручники, а второму брызнули в лицо из газового баллона.

Как уточнили в пресс-службе регионального СКР, уголовное дело было заведено по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ (применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти), - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В СК добавили, что уголовное дело заведено на одного мужчину, который наиболее агрессивно себя вел и оскорблял полицейских (на видео он в солнечных очках).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778513" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге нарушители самоизоляции напали на полицейских.Видео: УМВД Екатеринбурга

- Мужчина 1980 года рождения начал агрессивно себя вести по отношению к стражам порядка, пытаясь применить насилие к ним, а также в присутствии посторонних оскорбил сотрудников полиции, выражаясь в их адрес грубой нецензурной бранью, - уточняют в СК.

Также там рассказали, что в ближайшее время силовики собираются задержать 40-летнего мужчину, чтобы провести с ним следственные действия.