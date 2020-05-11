Теперь там захоронены чужие люди: в Екатеринбурге снесли могилу ветерана Великой Отечественной войны

В Екатеринбурге сразу после 75-летния Победы разгорелся скандал – на Восточном кладбище снесли могилу ветерана Великой Отечественной войны. Родственники обнаружили пропажу, когда пришли прибрать могилу.

К расследованию инцидента уже подключилась прокуратура.

- Родственники ветерана Великой Отечественной войны, похороненного в советские годы на Восточном кладбище Екатеринбурга, обнаружили в праздничные даты, когда пришли прибраться на могиле, что могила ветерана войны фактически отсутствует, - отметили в надзорном ведомстве.

Также известно, что на месте захороненные ветерана сейчас находятся могилы других людей не являющимися его родственниками.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц кладбища по уничтожению (повреждению) места захоронения ветерана Великой Отечественной войны, - добавили в прокуратуре.

По словам адвоката Андрея Володина, родственники ветерана имеют шансы получить компенсацию морального вреда, если будет установлено, что могилу снесли незаконно.

- Положительные перспективы есть, - рассказывает «КП» адвокат Володин. – Сомневаюсь, что администрация кладбища имеет право выкапывать останки и самовольно перезахоронить их.