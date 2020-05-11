2020-05-11T16:55:32+03:00
Происшествия

Теперь там захоронены чужие люди: в Екатеринбурге снесли могилу ветерана Великой Отечественной войны

К расследованию дела уже подключилась областная прокуратура
Олег ГАЛИМОВ
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По словам адвоката Андрея Володина, родственники ветерана имеют шансы получить компенсацию морального вреда, если будет установлено, что могилу снесли незаконно.По словам адвоката Андрея Володина, родственники ветерана имеют шансы получить компенсацию морального вреда, если будет установлено, что могилу снесли незаконно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сразу после 75-летния Победы разгорелся скандал – на Восточном кладбище снесли могилу ветерана Великой Отечественной войны. Родственники обнаружили пропажу, когда пришли прибрать могилу.

К расследованию инцидента уже подключилась прокуратура.

- Родственники ветерана Великой Отечественной войны, похороненного в советские годы на Восточном кладбище Екатеринбурга, обнаружили в праздничные даты, когда пришли прибраться на могиле, что могила ветерана войны фактически отсутствует, - отметили в надзорном ведомстве.

Также известно, что на месте захороненные ветерана сейчас находятся могилы других людей не являющимися его родственниками.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц кладбища по уничтожению (повреждению) места захоронения ветерана Великой Отечественной войны, - добавили в прокуратуре.

По словам адвоката Андрея Володина, родственники ветерана имеют шансы получить компенсацию морального вреда, если будет установлено, что могилу снесли незаконно.

- Положительные перспективы есть, - рассказывает «КП» адвокат Володин. – Сомневаюсь, что администрация кладбища имеет право выкапывать останки и самовольно перезахоронить их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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