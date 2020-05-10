2020-05-10T10:48:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области 139 новых случаев коронавируса

Всего в регионе зафиксировано 1844 случая COVID-19
Юлия СТАЛИНА
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Всего в регионе зафиксировано 1844 случая COVID-19Всего в регионе зафиксировано 1844 случая COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области 10 мая выявили еще 139 новых случаев коронавирсной инфекции. COVID-19 подтвердился у жителей у жителей Екатеринбурга (+95), Арамильского городского округа, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Заречного, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сысертского городского округа. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное, - заявили в оперштабе.

Всего в регионе зафиксировано 1844 случая новой коронавирусной инфекции.

Выписали ещё 26 пациентов, таким образом, уральские врачи вылечили 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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