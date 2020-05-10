Карта коронавируса в Свердловской области и Екатеринбурге на 10 мая
Появилась новая карта распространения коронавируса в Свердловской области. Данные опубликовал региональный роспотребнадзор 9 мая. По данным ведомства, к 10 мая в области выявили всего 1705 случаев. Наибольшее количество заболевших в Екатеринбурге (1114), за ним идет Полевкой (51), далее Нижний Тагил и Первоуральск (28).
На карте самые сильные очаги окрашены красным цветом, белым обозначены районы, где COVID-19 не обнаружен совсем. Коронавирус больше всего поразил Восток и Юг Свердловской области, меньше – Север.
В Роспотребнадзоре отмечают, помимо жителей Свердловской области в общую статистику включены 174 человека из других регионов страны.
Напомним, сейчас из из стационаров области выписано 240 человек.
Карта коронавируса в Свердловской области на 10 мая. Фото: Роспотребнадзора Свердловской области
Список городов, в которых есть подтвержденные случаи:
Екатеринбург – 1114 человек,
Полевской – 51,
Нижний Тагил, Первоуральск – по 28,
Ревда – 27,
Красноуфимск, Березовский, Ирбит – по 22,
Туринск – 20,
Асбест – 16
Каменск-Уральский, Камышлов – по 15,
Белоярский район – 14,
Артемовский – 13,
Серов – 11,
Верхняя Пышма – 10,
Заречный, Арамиль – по 9,
Сысерть, Тавда – по 7,
Богданович, Верхнее Дуброво – по 5,
Алапаевск, Режевской район – по 4.
ИСТОЧНИК KP.RU
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