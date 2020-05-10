Карта коронавируса в Свердловской области и Екатеринбурге на 10 мая

Появилась новая карта распространения коронавируса в Свердловской области. Данные опубликовал региональный роспотребнадзор 9 мая. По данным ведомства, к 10 мая в области выявили всего 1705 случаев. Наибольшее количество заболевших в Екатеринбурге (1114), за ним идет Полевкой (51), далее Нижний Тагил и Первоуральск (28).

На карте самые сильные очаги окрашены красным цветом, белым обозначены районы, где COVID-19 не обнаружен совсем. Коронавирус больше всего поразил Восток и Юг Свердловской области, меньше – Север.

В Роспотребнадзоре отмечают, помимо жителей Свердловской области в общую статистику включены 174 человека из других регионов страны.

Напомним, сейчас из из стационаров области выписано 240 человек.

Карта коронавируса в Свердловской области на 10 мая. Фото: Роспотребнадзора Свердловской области

Список городов, в которых есть подтвержденные случаи:

Екатеринбург – 1114 человек,

Полевской – 51,

Нижний Тагил, Первоуральск – по 28,

Ревда – 27,

Красноуфимск, Березовский, Ирбит – по 22,

Туринск – 20,

Асбест – 16

Каменск-Уральский, Камышлов – по 15,

Белоярский район – 14,

Артемовский – 13,

Серов – 11,

Верхняя Пышма – 10,

Заречный, Арамиль – по 9,

Сысерть, Тавда – по 7,

Богданович, Верхнее Дуброво – по 5,

Алапаевск, Режевской район – по 4.