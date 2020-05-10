Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 10 мая 2020 года: целое отделение больницы на карантине и география пандемии

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге в Свердловской области за последние сутки коронавирус подтвержден у 121 свердловчанина, которые были доставлены в больницы уральской столицы из Екатеринбурга, Арамильского, Бисертского и Березовского городских округов, а также из Режа, Полевского, Первоуральская, Среднеуральска, Тугулыма, Ирбита и Верхней Пышмы.

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Общее число зараженных COVID-19 в Свердловской области с начала февраля 2020 года составило 1 705 человек. Состояние 12 пациентов – тяжелое, еще 31 человек чувствует себя удовлетворительно, остальные находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки от коронавируса в Екатеринбурге полностью вылечились 32 пациента, их отпустили домой. С начала пандемии коронавируса в регионе их число достигло 324 человек.

Больше сотни новых случаев за суткиФото: Алексей БУЛАТОВ

ВСЕ ЗА ОДНОГО

Один из пациентов травматологического отделения Центральной городской больницы города Березовский под Екатеринбургом заболел коронавирусом. По словам источника «КП-Екатеринбург», тревожный диагноз после проведения тестирования подтвердился в пятницу, 8 мая.

Сразу после этого все отделение закрыли на карантин, а у пациентов взяли повторный анализ на коронавирус. Теперь передачи для больных принимают удаленно: посетитель звонит в дверь приемного покоя, оставляет пакет и уходит. Только после этого продукты забирают на проверку.

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Теперь всех пациентов после одного подтвержденного случая еще несколько дней продержат в отделении.

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