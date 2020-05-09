Гуляния с салютом и парадом: как Екатеринбург отпраздновал День Победы-2020

С одной стороны, в такую погоду дома усидеть – подвиг: +27, на небе – ни облачка, да и надоело людям в квартирах взаперти сидеть, ожидая, как власть в очередной раз продлит самоизоляцию еще на неделю-другую.

С другой: президент, а также губернатор Свердловской области дали четкую установку – не собираться на массовые мероприятия, а лучше вообще не выходить из дома без острой необходимости.

Несмотря на это, День Победы в Екатеринбурге в 2020 году состоялся: в городе показали воздушный парад, шествие колонны техники военных лет, и акция «Трамвай Победы», театрализованная историческая реконструкция и даже зрелищный салют, который перенесли в ЦПКиО.

В ожидании колонныФото: Алексей БУЛАТОВ

Народу в центре собралось кратно меньше, чем в любой другой год, но все-таки на проспекте Ленина, на набережной Городского пруда и других улицах центральной части уральской столицы было людно. И маски были далеко не у всех.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничения во время празднования 75-летия Великой Победы в Екатеринбурге были, и часть из них даже действовала. Так, например, в центре нельзя было купить алкоголь на протяжении всего дня. Запрет касался магазинов в периметре улиц Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Челюскинцев, и еще ряда мест в спальных районах.

Также за наличием масок у прохожих следили стражи порядка, однако все-таки множество горожан игнорировали требования властей.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В 10 часов утра от перекрестка улиц Малышева-Московская в центр города выдвинулась колонна военной техники из 11 платформ, на которых артисты в костюмах военных лет показывали исторические миниатюры из жизни людей в 1941-1945-е годы.

Колонна техники военных лет с артистами движется по улицам ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

В 11 часов стартовал воздушный парад военной техники: над Екатеринбургом в небе пронеслись 22 самолета и вертолета, которые прибыли в город с четырех мест базирования. Из «Кольцово» прилетели Ан-26, Ан-12 и Л-410, из Каменска-Уральского прилетели вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, с военного аэродрома «Шагол» в Челябинской области – самолеты-разведчики Су-24МР и истребители-бомбардировщики Су-34. А из Перми с военного аэродрома «Большое Савино», в Екатеринбург прилетели истребители-перехватчики Миг-31.

Парад военной техники в небе над городомФото: Алексей БУЛАТОВ

В это же время в городе началась десятая юбилейная акция «Трамвай Победы» - с открытой платформы горожанам пели песни военных и послевоенных лет.

Акция "Трамвай Победы"Фото: Алексей БУЛАТОВ

А к 11:30 в гости к ветерану Лидии Васильевне Плехановой, которая проживает в Екатеринбурге на улице Заводской, пришел крокодил Гена и поздравил бабушку с 95-летием и Днем Победы.

Ветеран Великой Отечественной войны не удивилась необычному гостю (и несколько странной акции), а приняла сладкий подарок – торт и поговорила с гостями.

Кродил Гена пришел поздравлять ветеранаФото: Алексей БУЛАТОВ

В 19 часов в Екатеринбурге после минуты молчания прошла традиционная всероссийская акция «Бессмертный полк» - горожане с портретами фронтовиков подходили к окнами и выходили на балконы, где вывешивали российский триколор.

А в микрорайоне Академический жители даже пели песни военных лет – посмотрите на нашем видео.

Акция Окно Победы в Екатеринбурге.Люди пели песни на балконах и вывешивали портреты ветеранов

Кульминацией праздника стал салют. В этом году место его проведения засекретили, чтобы было меньше зрителей. В 22:30 три десятка залпов прогремели в ЦПКиО, однако люди выбрали точки для наблюдения, и после салюта на дорогах в районе парка были пробки.

Традиционный салют в этот раз прогремел над парком им. МаяковскогоФото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане жаловались, что салют не был виден из окон, поэтому, чтобы его увидеть в большей части города, нужно было нарушить режим самоизоляции.

Все самое интересное с празднования Дня Победы 2020 в Екатеринбурге – смотрите в нашем репортаже с мест событий.