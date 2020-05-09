«Неизвестно, что их объединяло»: соседи о хозяине квартиры, подозреваемом в зверском убийстве известного адвоката в Екатеринбурге

Новость об убийстве адвоката Константина Янышева, которое произошло в майские праздники в Екатеринбурге в одной из квартир в доме по улице Баумана, потрясла профессиональное сообщество.

Успешный адвокат, отец двоих детей, в прошлом следователь прокуратуры. Его тело с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в двухкомнатной квартире на Эльмаше.

Этим автомобилем с предполагаемым убийцей рассчитались за временную работуФото: Евгений СТОЯНОВ

« ПЬЮЩИЙ НЕРАБОТЕНЬ»

Поскольку Константин Янышев занимался уголовными делами, в адвокатском сообществе почти сразу стали появляться версии о том, что убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью. Впрочем, следствие эту версию опровергло, заявив, что пока рассматривают в жесткой расправе бытовую подоплеку.

«Комсомолка» поговорила с соседями 49-летнего Павла Денисова (по нашим данным предполагаемого убийцу зовут именно так). Соседи отзываются о мужчине, как о пьющем человеке.

- Неработень и любитель выпить! - отзывается о Павле его соседка по этажу по имени Елена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778100" frameborder="0"></iframe> Двор дома, где жестоко расправились с известным екатеринбургским адвокатом.Тело Константина Янышева нашли в квартире на первом этаже "сталинки" 7 маяЕвгений СТОЯНОВ

- К нему, к счастью, в последнее время перестали ходить друзья, так как у него за неуплату отключили газ и свет. А раньше он мог посредине ночи громко включить музыку, - вспоминает Елена.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, тело убитого адвоката обнаружила знакомая обвиняемого Павла Денисова. Она зашла к нему в гости и увидела, что буквально вся квартира была запачкана кровью. Пока не ясно, женщина попала в квартиру из-за того, что дверь была открыта, либо внутрь ее пустил сам хозяин квартиры. Увидев внутри «кровавую баню», 38-летняя знакомая предполагаемого убийцы сразу побежала в полицию.

Окно квартиры, где был убит Константин ЯнышевФото: Евгений СТОЯНОВ

ЗАТВОРНИК С «ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ»

По-видимому, эту же женщину оперативники уголовного розыска использовали, чтобы попасть внутрь помещения, где произошла жестокая расправа над Константином Янышевым. Как рассказали соседи, перед тем, как Павла задержали, ему в окно постучала какая-то женщина и попросила запустить его внутрь. Когда Денисов открыл дверь, его скрутили оперативники.

- Паша вообще редко кому открывал дверь. Даже газовики не могли попасть к нему в квартиру, - рассказывает еще один сосед Павла Денисова Александр Николаевич.

Предполагаемый убийца вырос у 88-летнего мужчины на глазах.

- Не верю, что он мог такое сделать. Да, Паша любил выпить, но он был спокойный, мухи не обидит, - отмечает Александр Николаевич.

Он рассказал, что Павел Денисов всю жизнь прожил в двухкомнатной квартире со своей мамой, которая работала дворником. Около пяти лет назад женщина умерла. После этого Павла все чаще видели пьяным, а в его квартире стали собираться подозрительные личности.

Пенсионер Александр Николаевич много лет знал предполагаемого убийцуФото: Евгений СТОЯНОВ

- Вообще у него золотые руки. Он отличный маляр и каменщик. Перебивался случайными заработками. Кому-то строил коттедж и с ним рассчитались отечественной легковушкой, - продолжает Александр Николаевич.

НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ИХ ОБЪЕДИНЯЛО

Неизвестно, что общего могло быть у успешного адвоката и безработного. Но дом, где жил Павел, находится буквально в 50 метрах от дома, где жил погибший Янышев.

Как рассказал один из коллег погибшего Константина Янышева, у того были проблему с алкоголем, из-за этого ему даже пришлось закодироваться. Это произошло после того, как у него около 2,5 лет назад родился сын. Также у Константина осталась дочь от первого брака, которой сейчас 18 лет.

Двор дома, где произошло жестокое убийствоФото: Евгений СТОЯНОВ

Напомним, тело Константина Янышева с 44 ножевыми ранениями и следами пыток обнаружили 7 мая. Тогда же корреспондент «КП-Екатеринбург» выяснил подробности этого жестокого преступления, а также факт задержания предполагаемого убийцы по горячим следам.

9 мая Орджоникидзевский суд Екатеринбурга принял решение отправить обвиняемого в убийстве адвоката в СИЗО до 8 июля.

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