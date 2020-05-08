2020-05-08T15:03:08+03:00
75 лет Великой Победы

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге проходит онлайн

Сотрудники АО «Екатеринбургэнергосбыт» записали трогательное видео о своих бабушках и дедушках, которые прошли войну
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Бессмертный полк ЕЭнС.Сотрудники АО Екатеринбургэнергосбыт записали трогательное видео о своих бабушках и дедушках, которые прошли войну

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В рамках празднования 75-летия Победы работники АО «Екатеринбургэнергосбыт» записали небольшие видеоролики, в которых рассказали истории из жизни своих близких в годы Великой Отечественной войны. Собранные видеосюжеты стали основой фильма «Бессмертный полк».

- В условиях удаленной работы коллектив сохраняет корпоративные традиции. Люди с радостью откликнулись на приглашение и активно приняли участие в подготовке видеоматериала. В этом году празднование 75-летия Победы является важным не только с точки зрения исторических событий, но и в условиях текущей ситуации в мире. Сегодня всем нам необходимо почувствовать уверенность в завтрашнем дне, ощутив себя частью своей семьи, своей компании, своей страны, - отметила директор АО «Екатеринбургэнергосбыт» Ирина Мишина.

В этот знаменательный день компания АО «Екатеринбургэнергосбыт» поздравляет всех и желает счастья и благополучия, мира и добра!

С праздником, с Днем Великой Победы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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