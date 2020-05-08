В Екатеринбурге у восьми сотрудников детского приюта «Каравелла» выявили коронавирус

В Екатеринбурге у восьми сотрудников детского реабилитационного центра «Каравелла», расположенного на площади Февральской революции,11, выявили COVID-19. Об этом «КП» рассказали в министерстве социальной политики Свердловской области.

- Коронавирус подтвержден у восьми сотрудников центра. В данный момент учреждение перешло на закрытую смену, - рассказали в пресс-службе министерства.

Там отметили, что сотрудники, у которых нашли коронавирус были изолированы. У всех детей и сотрудников центра были взяты несколько анализов, все они отрицательные.

Информацию о восьми случаях коронавируса в «Каравелле» подтвердили и в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Напомним, 7 мая стало известно, что коронавирус был диагностирован у шестерых детей из реабилитационного центра. Они также были госпитализированы в больницу. О первом случае инфицирования стало известно еще в конце апреля, когда здесь заболела девочка. К сожалению, дальнейшего распространения опасного заболевания избежать не удалось.