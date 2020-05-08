2020-05-08T13:02:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге у восьми сотрудников детского приюта «Каравелла» выявили коронавирус

Накануне стало известно, что COVID-19 диагностирован у шести детей из этого центра
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
У остальных сотрудников и детей пробы на пандемию отрицательныеУ остальных сотрудников и детей пробы на пандемию отрицательныеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге у восьми сотрудников детского реабилитационного центра «Каравелла», расположенного на площади Февральской революции,11, выявили COVID-19. Об этом «КП» рассказали в министерстве социальной политики Свердловской области.

- Коронавирус подтвержден у восьми сотрудников центра. В данный момент учреждение перешло на закрытую смену, - рассказали в пресс-службе министерства.

Там отметили, что сотрудники, у которых нашли коронавирус были изолированы. У всех детей и сотрудников центра были взяты несколько анализов, все они отрицательные.

Информацию о восьми случаях коронавируса в «Каравелле» подтвердили и в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Напомним, 7 мая стало известно, что коронавирус был диагностирован у шестерых детей из реабилитационного центра. Они также были госпитализированы в больницу. О первом случае инфицирования стало известно еще в конце апреля, когда здесь заболела девочка. К сожалению, дальнейшего распространения опасного заболевания избежать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»
Опрошенные Экспертным институтом социальных исследований эксперты считают, что вслед за внесением поправок в Конституцию России необходимо более активно отстаивать роль страны в борьбе с фашизмом
Новости 24
ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области хотят перенести из-за коронавируса
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
«Чтобы никаких шашлыков»: на Среднем Урале во время майских праздников будут усиленно патрулировать леса
Уральский комбинат задолжал за электричество 640 миллионов
Tele2 рассказала об онлайн-шествии «Бессмертного полка» через приложение
Стало известно, как уральцы подхватили коронавирус во время майских праздников
На Среднем Урале 19 лабораторий проводят исследования на COVID-19
ВИЗ-Сталь и ВИЗ празднуют 75-летие Победы
В Екатеринбурге хотят начать массовое тестирование на антитела к COVID-19 после майских праздников
В Екатеринбурге открылась служба помощи неуверенным в себе коллекторам
Холдинг «РЖД» запускает онлайн-проекты, посвященные 75-летию Победы
С песнями и в блестящей форме: по Екатеринбургу военные проехали на машинах и мотоциклах времен войны
Худшие среди миллионников: уровень самоизоляции в Екатеринбурге упал до минимума
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Экс-советника вице-губернатора Свердловской области оставили под арестом
9 Мая по Верхней Пышме проедет легендарный армейский грузовик «Студебекер»
В Екатеринбурге от коронавируса вылечили еще 49 человек
Торжественно, но в масках: в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Жукова
Уральский полпред президента возложил цветы к памятнику Георгию Жукову
Екатеринбуржцев зовут проголосовать за реконструкцию северного берега Шарташа