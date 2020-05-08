«Дошел до Берлина»: накануне 9 мая в Екатеринбурге 96-летнему ветерану войны вручили российский паспорт
Накануне празднования 75-летия Великой Победы Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области оказало помощь по оформлению гражданства России двум труженикам тыла и одному ветерану Великой Отечественной войны.
Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, первым главный документ вручили герою войны, кавалеру двух орденов «Красной звезды» и ордена Ленина, а также почетному обладателю медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» 96-летнему Владимиру Титкову. Фронтовик в послевоенные годы жил в Казахстане и имел гражданство этой страны.
- Следует отметить, что свои боевые награды фронтовик получил спустя много лет после войны - в 2017 году. Его дочь случайно обнаружила представления к наградам своего отца на сайте «Подвиг народа». К двум орденам «Красной звезды» и медали «За отвагу» он был представлен с 30 октября по 1 декабря 1943 года. Но так как минер-подрывник 574 полка, 121 стрелковой Рыльско-Киевской дивизии, был ранен и лежал в госпитале, то наград не получил. Владимир Андреевич входит в число тех, кто форсировал Днепр, - отметил полковник Горелых.
Во время прорыва обороны фашистов в районе села Ясногородка Титков действовал в группе саперов. Владимир Титков проделывал проходы для пехотных подразделений в минном поле противника - под ураганным огнем.
Товарищ Титков в группе разведчиков разминировал 137 мин и проделал 21 проход в заграждениях под обстрелом в районе Конопьяновки, говорится в наградном листе к ордену Красной звезды.
Вторую Звезду герой получил в боях за деревню Киселевка, где он минировал подходы к своему подразделению. В этот момент появились немецкие танки, но саперы продолжили минирование, несмотря на ураганный огонь. В итоге четыре вражеские танка подорвались, и атака была сорвана.
- Солдат Титков дошел до Берлина, а после демобилизации в 1947 году отличился, совершая трудовые подвиги в совхозах Казахстана, где он работал директором хозяйств Суворовское и Новопокровка. В Новопокровке при нем было 7 000 голов скота, 40 000 гектаров земли. В регионе он впервые стал выращивать картофель в промышленных масштабах. В 2018 году Владимир Андреевич переехал к своим родным в Екатеринбург, - уточнил полковник Горелых.
Другой счастливой обладательницей нового паспорта стала Екатерина Акилова 1928 года рождения. Когда началась война, ей было всего лишь 12 лет. После этого Катя начала работать в народном хозяйстве. Женщина помнит, как в их украинское село пришли немцы. В это время ее семья обедала. Немецкие солдаты забрали все продукты, но позже офицер все-таки отдал детям немного хлеба и молока.
После войны семья Екатерины переехала в Николаев. Там девушка устроилась на работу в магазин, а затем поступила в торговую школу в Харьков, где отучилась на товароведа. Затем судьба свела ее с будущим мужем, который оказался родом из Невьянска. В ноябре 1952 года они сыграли свадьбу, а затем Екатерина переехала к мужу на Урал.
С 1952 по 1983 годы Екатерина Васильевна работала в невьянском магазине «Обувь». Там она прошла путь от продавца до директора магазина. За работу она даже была отмечена наградой «Заслуженный работник советской торговли».
В 1987 году Екатерина Васильевна была вынуждена вернуться в Николаев, так как на Украине у нее заболели родители. В 2012 году труженица тыла переехала обратно в Невьянск, где сейчас живет с внучкой.
Еще одной труженицей тыла, которой на днях вручили российский паспорт стала Анна Прокопьевна Чернобай, которая родилась в 1928 году. В военные годы она работала в селе Ичиксы Чувашской республики на полевых работах. Также он помогала матери в пекарне, а вечерами вязала носки и варежки для наших солдат, воевавших на фронте. После войны ее семья обосновалась в Украине.
В 2014 году у Анны Прокопьевны умер муж и она в возрасте 86 лет она переехала в Первоуральск к своим дочкам.
Как уточнил Валерий Горелых, документы всем ветеранам были вручены по месту жительства. Сотрудники подразделений по вопросам миграции принимали все необходимые меры безопасности, положенные на фоне пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU