«Дошел до Берлина»: накануне 9 мая в Екатеринбурге 96-летнему ветерану войны вручили российский паспорт

Накануне празднования 75-летия Великой Победы Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области оказало помощь по оформлению гражданства России двум труженикам тыла и одному ветерану Великой Отечественной войны.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, первым главный документ вручили герою войны, кавалеру двух орденов «Красной звезды» и ордена Ленина, а также почетному обладателю медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» 96-летнему Владимиру Титкову. Фронтовик в послевоенные годы жил в Казахстане и имел гражданство этой страны.

- Следует отметить, что свои боевые награды фронтовик получил спустя много лет после войны - в 2017 году. Его дочь случайно обнаружила представления к наградам своего отца на сайте «Подвиг народа». К двум орденам «Красной звезды» и медали «За отвагу» он был представлен с 30 октября по 1 декабря 1943 года. Но так как минер-подрывник 574 полка, 121 стрелковой Рыльско-Киевской дивизии, был ранен и лежал в госпитале, то наград не получил. Владимир Андреевич входит в число тех, кто форсировал Днепр, - отметил полковник Горелых.

Во время прорыва обороны фашистов в районе села Ясногородка Титков действовал в группе саперов. Владимир Титков проделывал проходы для пехотных подразделений в минном поле противника - под ураганным огнем.

Товарищ Титков в группе разведчиков разминировал 137 мин и проделал 21 проход в заграждениях под обстрелом в районе Конопьяновки, говорится в наградном листе к ордену Красной звезды.

Вторую Звезду герой получил в боях за деревню Киселевка, где он минировал подходы к своему подразделению. В этот момент появились немецкие танки, но саперы продолжили минирование, несмотря на ураганный огонь. В итоге четыре вражеские танка подорвались, и атака была сорвана.

- Солдат Титков дошел до Берлина, а после демобилизации в 1947 году отличился, совершая трудовые подвиги в совхозах Казахстана, где он работал директором хозяйств Суворовское и Новопокровка. В Новопокровке при нем было 7 000 голов скота, 40 000 гектаров земли. В регионе он впервые стал выращивать картофель в промышленных масштабах. В 2018 году Владимир Андреевич переехал к своим родным в Екатеринбург, - уточнил полковник Горелых.

Другой счастливой обладательницей нового паспорта стала Екатерина Акилова 1928 года рождения. Когда началась война, ей было всего лишь 12 лет. После этого Катя начала работать в народном хозяйстве. Женщина помнит, как в их украинское село пришли немцы. В это время ее семья обедала. Немецкие солдаты забрали все продукты, но позже офицер все-таки отдал детям немного хлеба и молока.

После войны семья Екатерины переехала в Николаев. Там девушка устроилась на работу в магазин, а затем поступила в торговую школу в Харьков, где отучилась на товароведа. Затем судьба свела ее с будущим мужем, который оказался родом из Невьянска. В ноябре 1952 года они сыграли свадьбу, а затем Екатерина переехала к мужу на Урал.

С 1952 по 1983 годы Екатерина Васильевна работала в невьянском магазине «Обувь». Там она прошла путь от продавца до директора магазина. За работу она даже была отмечена наградой «Заслуженный работник советской торговли».

В 1987 году Екатерина Васильевна была вынуждена вернуться в Николаев, так как на Украине у нее заболели родители. В 2012 году труженица тыла переехала обратно в Невьянск, где сейчас живет с внучкой.

Еще одной труженицей тыла, которой на днях вручили российский паспорт стала Анна Прокопьевна Чернобай, которая родилась в 1928 году. В военные годы она работала в селе Ичиксы Чувашской республики на полевых работах. Также он помогала матери в пекарне, а вечерами вязала носки и варежки для наших солдат, воевавших на фронте. После войны ее семья обосновалась в Украине.

В 2014 году у Анны Прокопьевны умер муж и она в возрасте 86 лет она переехала в Первоуральск к своим дочкам.

Как уточнил Валерий Горелых, документы всем ветеранам были вручены по месту жительства. Сотрудники подразделений по вопросам миграции принимали все необходимые меры безопасности, положенные на фоне пандемии коронавируса.