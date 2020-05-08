«Бессмертный полк»-2020: как принять участие и во сколько начнется акция

В этом году из-за распространения коронавируса традиционные мероприятия в День Победы пройдут несколько иначе. Парад военной техники заменит пролет военных самолетов и вертолетов. А шествие «Бессмертного полка» пройдет онлайн и в собственных квартирах. Рассказываем, как именно, и отвечаем на самые актуальные вопросы.

1. Как все-таки пройдет акция?

- В этом году «Бессмертный полк» пройдет в необычном формате. Шествие будет. Но в условиях вашей собственной квартиры. Вместе с портретом вашего героя дойти нужно будет до балкона или окна. Такой формат был выбран неслучайно. Мы рассчитываем, что таким образом в акции смогут принять как можно больше людей. Это и взрослые, и дети, и пенсионеры. Которым сейчас нельзя выходить из дома, и маломобильные люди.

2. Как принять участие?

- К окнам мы подходим в 19:00 вечера. Сразу же после минуты молчания. Кроме того, мы предлагаем всем участникам исполнить военную песню «День Победы». Почему именно ее? Потому что эта песня очень созвучна с самим праздником. Кроме того, когда акция подойдет к концу, мы просим оставить портреты на балконах или в оконных проемах как символ памяти.

3. Будет ли в этом году традиционное шествие?

- Традиционное шествие у нас всегда идет за парадом. Поэтому, как только будет объявлена дата проведения парада Победы, сразу же за этим будет решаться вопрос о шествии «Бессмертный полк». Лично мы планируем. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и в нашем регионе.

В прошлом году в шествии приняли участие более 130 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. «Бессмертный полк» - это праздничное шествие или акция памяти?

- Да, нам часто задают это вопрос. Как себя вести: мы вспоминаем и грустим или радуемся и проводим торжественное шествие? Люди всегда делились 50 на 50. Наше мнение - это праздник со слезами на глазах. В этом году появилась новая составляющая. В этом году появляется элемент гражданской солидарности. Мы вспоминаем наших победителей, наших родственников. И в то же время мы должны находиться дома, тем самым подчеркивая, мы помним ваш подвиг, и сегодня будем так же защищать друг друга.

5. Можно ли рассказать о своем фронтовике онлайн

- Да, для этого создали проект «Бессмертный полк онлайн». На площадках: 2020.polkrf.ru, vk.com/polk_app, sber9may.ru/ - можно зайти и загрузить фотографию своего героя. Принять участие в виртуальном шествии могут даже те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов, - это поле можно оставить пустым. Кроме того, из формы заявки были убраны такие параметры, как указание степени родства с публикуемым героем, а даты рождения и смерти стали необязательными для заполнения полями. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» 9 Мая запланирована на медиаэкранах России, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и различных online-платформах, а также на портале «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru и www.polk.press.

КОНКРЕТНО

Если у вас остались вопросы по «Бессмертному полку», задать их можно по тел. горячей линии в Свердловской области: +7 (343) 213- 05- 31.

КСТАТИ

А будет ли 9 Мая салют?

Будет. Ориентировочно запускать его начнут в 22:30. Но площадка держится в строжайшем секрете, чтобы люди не вышли на улицы его смотреть. Салют можно будет увидеть, выглянув из окна. Кроме того, 9 Мая по улицам Екатеринбурга проедет колонна из 11 военных грузовиков. На одних будут установлены баннеры с изображениями основных этапов Великой Отечественной войны. На других будут переодетые в военную форму актеры, которые покажут героев того времени: девушку-радистку, зенитчицу, лыжника в маскхалате, солдата. Полюбуйтесь на них из окон и с балконов.