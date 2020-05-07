75 лет Победе: Как жил Свердловск во время войны

РАБОТАЛИ НА ПОБЕДУ В ТЫЛУ

На снимке, сделанном на улице Якова Свердлова, знаменитая Фабрикакухня ЦРК. Ее открыли 1 мая, что называется, с помпой. Присутствовали первые лица города. Задача на это предприятие была возложена ответственная заложить основу для нового вида социалистического быта. Подразумевалось, что в таких фабрикахкухнях рабочее уральское население будет вкусно и сытно питаться. Внутри была столовая, которая могла за день накормить тысячи человек. За наполнение каждой тарелочки отвечал свой цех в одном готовили овощи, в другом рыбу, в третьем запекали и жарили мясо. А супной цех так вообще варил щи и борщи в 18 огромных котлах вместимостью от 250 до 800 литров. Многое в работе фабрикикухни было автоматизировано. Готовые блюда подавались из цехов в столовую на специальном лифте, а грязная посуда уходила в огромную посудомоечную машину, которая могла за раз вымыть до 2 400 тарелок.

В любом продуктовом магазине сегодня можно найти булочки и хлеб под брендом «СМАК»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в этом же здании с 1927 года работал первый на Урале хлебозавод. С годами здание было перестроено, но хлеб тут пекут до сих пор. Только теперь уже предприятие называется не хлебозавод №1, а «СМАК». Кстати, обратите внимание на трамвай на снимке. Именно по улице Якова Свердлова проходила первая трамвайная линия Свердловска. Она соединяла железнодорожный вокзал и Цыганскую площадь (сейчас вместо нее Южное трамвайное депо. Прим. ред.). Первый трамвай тут проехал 7 ноября 1929 года. А спустя 50 лет пути убрали, и с тех пор по улице этой ездят только троллейбусы, автобусы да легковушки.

С ЗАВОДА НАЧАЛСЯ ЦЕЛЫЙ МИКРОРАЙОН

В 1941 году в Свердловск из Киева был эвакуирован завод «Большевик», на базе которого был создан завод «Уралтяжхиммаш», ныне «Уралхиммаш». Его рабочих как раз и можно увидеть на этом снимке. Благодаря его появлению в Свердловске не только сформировался целый микрорайон Химмаш, но и была пущена первая троллейбусная линия. Дело в том, что в годы войны трудиться на предприятии приходилось по 12 18 часов в день. Многие рабочие даже ночевали в цехах, так как добраться домой было нелегко. Поэтому городские власти решили запустить от города до нового предприятия троллейбусную линию протяженностью около 10 километров. Она шла от улицы Фрунзе по улицам Белинского, Щербакова и Пархоменко, до поворота через реку Исеть.

На Уральском заводе химического машиностроения изготавливают оборудование для строительства атомных станцийФото: Алексей БУЛАТОВ

Годы спустя линия была продолжена почти до самой проходной завода. Опоры контактной сети свердловчане ставили самостоятельно каждый у своего дома. А первые троллейбусы привезли из Москвы. На заводе выпускалось оборудование для выплавки алюминия для Уральского алюминиевого завода. Металл этот был крайне необходим стране, ведь из него делались самолеты, которые били немецкую армию с воздуха. Также здесь выпускались 120миллиметровые минометы и корпуса для авиабомб. Каждый рабочий день предприятия на шаг приближал нашу страну к Победе.

ПОД СТУК КОЛЕС…

Железнодорожный вокзал в годы войны был ключевым местом в жизни Свердловска. Он принимал эвакуированных на Урал животных из московского зоопарка, коллекции Эрмитажа и, что самое главное, промышленные предприятия, которые в спешном порядке перевозили на Урале. Некоторые из них разворачивали свои производственные линии прямо в чистом поле и начинали снабжать фронт танками, гаубицами, снарядами... Больше 200 предприятий с запада региона прибыло эшелонами по железной дороге в Свердловскую область.

В 2010 году вокзал переименовали, и он стал называться «Екатеринбург­Пассажирский»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, именно на железнодорожный вокзал привозили с фронта раненых солдат. Лишь за 1941 1942 годы в столицу Урала было доставлено порядка 50 тысяч красноармейцев, нуждавшихся в лечении. Для них в зданиях городских школ были развернуты эвакогоспитали. От поезда до медицинской койки солдат порой несли на руках. С транспортом в то тяжелое время в городе было туго. Ну а, кроме того, с вокзалом и железной дорогой связана радость тех, к кому родные всетаки смогли вернуться домой. Ведь именно здесь горожане встречали эшелоны с возвращающимися фронтовиками.

КОМАНДУЕТ ПАРАДОМ ЖУКОВ

Великая Отечественная война сильно повлияла на Свердловск. Она преобразила его. И если ее начало спровоцировало бурный рост промышленного производства в города, то ее окончание, то есть победа, отразилась на внешнем облике города. Ярче всего это заметно по зданию городской администрации, или Горсовета, как его тогда называли. Спустя два года после Победы, когда страна пришла в себя, его стали реконструировать. Из неброского пятиэтажного здания оно превратилось в одну из городских достопримечательностей. Горсовету добавили колонны, а цоколь облицевали гранитом. В последующие годы к нему добавили еще и знаменитую башню с часами и шпилем.

Что же до площади 1905 года перед Горсоветом, то именно она после Победы стала ключевым местом праздника 9 Мая. Каждый год здесь проводится свердловский парад Победы. И было время, когда руководил им здесь сам маршал Жуков. С этим, кстати, связана любопытная легенда. Она гласит, что в 1948 году Жуков объезжал войска, сидя верхом на лошади, как вдруг неизвестно откуда появившийся фотокорреспондент напугал жеребца яркой вспышкой. После этого конь поскользнулся на трамвайных рельсах и повалился на бок. Георгий Константинович тогда не пострадал ловко спрыгнул на землю и поднялся на трибуну. Якобы этот конфуз в итоге и повлиял на то, что со временем в СССР решили отказаться от лошадей при проведении военных парадов.

Свердловский хлебомакаронный комбинат (ныне ­ хлебокомбинат «СМАК»), 1930 год

Подвиг хлебопеков

С начала Великой Отечественной войны Свердловский хлебокомбинат (сейчас «СМАК») переориентировался на производство армейских сухарей и макарон. Подъездные железнодорожные пути были заведены на территорию завода, поэтому продукцию тут же грузили в вагоны и отправляли на фронт. За годы войны здесь изготовили более 134 тысяч тонн хлеба и 8 тысяч тонн макарон!

Все уральцы в тылу помогали армии чем возможно. Известна история о том, как работницы завода (почти всех мужчин мобилизовали) собрали деньги на военный танк, названный символически «Фронтовая подруга». В 1943 г., во время сражения на Курской дуге, боевая машина сгорела, но экипаж уцелел. И спустя несколько месяцев заводчане вновь собрали деньги и отправили на фронт вторую «Фронтовую подругу»…

Мы не забываем героический подвиг женщинхлебопеков и в коллективе передаем эту историю из поколения в поколение. Такой пример мужества и воли сегодня помогает нам двигаться вперед. Я поздравляю уральцев с Праздником Победы! Желаю счастья и мирного неба над головой. Низкий поклон всем, кто приближал День Победы!

Генеральный директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров.

Бригада Дацюка выбивает плиту для миномета на заводе «Уралхиммаш»

Дорогие наши ветераны!

Примите самые искренние поздравления с великим праздником Днем Победы!

В этот день мы перелистываем страницы истории и вспоминаем о том, какой ценой достались сегодняшний мир и благополучие нашим отцам и дедам. Сколько труда, самоотречения и упорства вложили они в победу! Здесь, на Урале, люди трудились день и ночь, отдавая все для фронта, все для победы. Многие заводы, составляющие промышленную славу Урала, возникли в годы военного времени, на базе эвакуированных производств. Одним из таких стал и наш родной завод «Уралхиммаш», созданный на базе эвакуированного из Киева завода «Большевик» и здесь ковавший свою славу промышленного гиганта.

Не только 9 мая мы помним, как дорого наши отцы и деды заплатили за нашу жизнь, за наше спокойствие, за мир и благоденствие страны. Старшее поколение навсегда останется достойным примером для молодежи примером доблести, патриотизма и духовного величия нашего народа. В этот светлый памятный день примите сердечные поздравления с великим праздником России с 75летием Победы!

Вечная память павшим за независимость нашей родины. Низкий поклон тем, кто остался в живых.

Желаю вам добра, светлых надежд, бодрого настроения и крепкого здоровья!

Генеральный директор ПАО «Уралхиммаш» Александр Максимов.

В 1956­м на привокзальной площади еще не было памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса

Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с 75летием Великой Победы!

День Победы воплощает в себе героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны. Сплоченность, мужество и самоотверженность, проявленные нашим народом, навсегда останутся примером преданности и беззаветного служения Родине.

Дорогие ветераны! Ваша стойкость на фронте, самоотверженность в работе, сама ваша жизнь пример патриотизма и духовного величия. Низкий поклон и безграничная благодарность за мир, спокойствие, за свободную страну!

Время имеет огромную власть, но оно слабее человеческой памяти. В каждой семье хранятся награды, фотографии, письма с фронта. Мы чтим эту летописную правду, гордимся ею, рассказываем детям. Чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы никто и никогда не мог переписать историю, пересмотреть итоги войны, заслоняя и затушевывая главного творца Победы героический советский народ!

В этот великий праздник желаю всем здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни! Пусть никогда не будет места для войны на земле!

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Здание администрации Екатеринбурга в послевоенные годы

Дорогие земляки, уральцы!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!

В каждой семье есть свое предание о Великой Отечественной войне. Оно досталось нам от наших дедов и отцов, ее участников и свидетелей. Такая история есть и у меня.

Мой дед, Кузнецов Иван Михайлович, 1925 года рождения, начал свою войну в восемнадцать лет на Курской дуге, был ранен в сражении у озера Балатон в Венгрии, дошел до Берлина… Дед рассказывал мне, как мечтал на фронте: вот вернется, построит дом, заведет семью… И все вокруг будут жить счастливо, в мире, по справедливости.

Мне важно хранить память о деде Иване. И я часто ловлю себя на том, что смотрю на жизнь его глазами: все ли мы сделали для того, чтобы она была устроена почестному, чтобы такая была, как представлял ее дед Иван между боями?

За что наши солдаты погибали и проливали кровь? За право жить в своей стране свободно и уверенно, по справедливости.

Можем ли мы сегодня говорить, что справедливость торжествует? Нет.

Сделать жизнь страны, родного края, каждого гражданина России достойной и справедливой, такой, как мечталось фронтовикам, наша ответственность, наш долг перед старшими поколениями, перед памятью о Великой Отечественной войне.

Председатель отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области Андрей КУЗНЕЦОВ.