2020-05-07T15:22:56+03:00
Дом. Семья

«Желающих приютить уже целая толпа»: зоозащитники из Екатеринбурга спасают трехлапого лисенка

Пока зверька кормят собачьими консервами, а его аппетиту остается лишь завидовать
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Волонтеры не собираются отдавать лисенка в добрые руки. Фото: приют хаски в ЕкатеринбургеВолонтеры не собираются отдавать лисенка в добрые руки. Фото: приют хаски в Екатеринбурге
Изменить размер текста:

Приют для хаски – один из самых популярных в Екатеринбурге. Свою работу с собаками зоозащитники ведут в открытую и отчитываются за каждую копейку, которую им переводят неравнодушные люди. Даже актер «Уральских пельменей» Роман Постовалов рекомендовал своим поклонникам как можно чаще приезжать в приют на день открытых дверей и по возможности забирать к себе четвероногих.

Осенью прошлого года волонтеры в очередной раз совершили настоящий подвиг и спасли полтора десятка щенят из соседнего региона. Одним из тех щенят оказался трехлапик Сильвер, за его судьбой читатели «КП» следили с особым трепетом.

Трехлапик хаски, которого спасли от пьяных подростков.Видео: предоставлено волонтерами

К счастью, несмотря на травму, малыш выжил и обрел новый дом и любящих хозяев.

Но сегодня из приюта пришла неожиданная весть – новым постояльцем стал лисенок. Раненого зверька нашли на садовом участке.

- Под нашу опеку попал маленький лисенок, травмированный , без задней лапки, - рассказывает хозяйка приюта Анастасия Кудрявцева. - Мы не знаем, что с ним произошло, возможно, травмировался сам. Ему потребуется длительное лечение и реабилитация. Мы уже связались для консультации с профессионалами, не переживайте.

Малышу повезло, что его заметили люди. Фото: приют хаски в Екатеринбурге

Малышу повезло, что его заметили люди. Фото: приют хаски в Екатеринбурге

Зоозащитников поразил аппетит нежданного гостя, в день лисенок съедает 2-3 банки собачьих консервов.

На первое время на консервы собрали, спасибо огромное всем, кто помог! Мы никому его не пристраиваем, и уж тем более в квартиры. Это же не игрушка, хотя уже есть толпа желающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге скончался щенок хаски, которого хозяин бросил на улице умирать в сумке.

Живодер оставил умирать собаку, когда ей поставили неутешительный диагноз. (подробнее)

«Это щенки от его собаки»: подробности убийства животных уральскими школьниками.

Трех щенков сначала закопали, а потом забили палками и камнями (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
С песнями и плясками: по центральным улица Екатеринбурга 9 мая проедет «Трамвай Победы»
В Свердловской области пациентов с коронавирусом будут отслеживать по геолокации
За неделю получал 10 тысяч: на Урале поймали наркосбытчика
ЕВРАЗ направил уральским ветеранам более 10 миллионов рублей к юбилею Победы
Власти Екатеринбурга сохранят поездки по «Екарте» только тем, кто соблюдает самоизоляцию
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 миллиардов рублей
В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз для медиков, купленный бизнесменом Алтушкиным
«Антитела обнаружены»: София Никитчук рассказала о результатах теста на коронавирус
«Не думала, что теория шести рукопожатий сработает»: многодетным семьям из Екатеринбурга подарили ноутбуки для обучения детей
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Обнимаются, смеются, танцуют: уральцы вместе с Сашей Гагариным и его дочкой сняли трогательный клип на самоизоляции
Почему в Екатеринбурге закрывают магазины «Райт»: подробности
Так, как в годы войны: почтовики доставят свердловским ветеранам 60 тысяч писем-треугольников
В оргкомитет Универсиады-2023 войдут МЧС, Росгвардия и Роспотребнадзор
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в 1,5 раза
Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 31 человека
В Кольцово выставили знаменитый «черный воронок» военных лет
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
«Хор Турецкого» даст бесплатный онлайн-концерт ко Дню Победы
В Екатеринбурге ЦГКБ №1, где случилась вспышка коронавируса, закрыли на дезинфекцию
В Екатеринбургском зоопарке запустили продажу онлайн-билетов для помощи животным