«Желающих приютить уже целая толпа»: зоозащитники из Екатеринбурга спасают трехлапого лисенка
Приют для хаски – один из самых популярных в Екатеринбурге. Свою работу с собаками зоозащитники ведут в открытую и отчитываются за каждую копейку, которую им переводят неравнодушные люди. Даже актер «Уральских пельменей» Роман Постовалов рекомендовал своим поклонникам как можно чаще приезжать в приют на день открытых дверей и по возможности забирать к себе четвероногих.
Осенью прошлого года волонтеры в очередной раз совершили настоящий подвиг и спасли полтора десятка щенят из соседнего региона. Одним из тех щенят оказался трехлапик Сильвер, за его судьбой читатели «КП» следили с особым трепетом.
Трехлапик хаски, которого спасли от пьяных подростков.Видео: предоставлено волонтерами
К счастью, несмотря на травму, малыш выжил и обрел новый дом и любящих хозяев.
Но сегодня из приюта пришла неожиданная весть – новым постояльцем стал лисенок. Раненого зверька нашли на садовом участке.
- Под нашу опеку попал маленький лисенок, травмированный , без задней лапки, - рассказывает хозяйка приюта Анастасия Кудрявцева. - Мы не знаем, что с ним произошло, возможно, травмировался сам. Ему потребуется длительное лечение и реабилитация. Мы уже связались для консультации с профессионалами, не переживайте.
Малышу повезло, что его заметили люди. Фото: приют хаски в Екатеринбурге
Зоозащитников поразил аппетит нежданного гостя, в день лисенок съедает 2-3 банки собачьих консервов.
На первое время на консервы собрали, спасибо огромное всем, кто помог! Мы никому его не пристраиваем, и уж тем более в квартиры. Это же не игрушка, хотя уже есть толпа желающих.
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ИСТОЧНИК KP.RU