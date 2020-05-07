2020-05-07T14:46:16+03:00
Общество

Сил у японцев хватило на неделю: уральский ветеран раскрыл подробности наступления на Манчжурию в 1945-м

Под окнами Владимира Эккельмана военнослужащие и волонтеры провели настоящий мини-парад
Данил СВЕЧКОВ
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Под окнами фронтовика проехала раритетная военная техника.Под окнами фронтовика проехала раритетная военная техника.Фото: Ирина СМИРНОВА
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ПРОЕХАЛА РАРИТЕТНАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

В первом часу дня под окнами многоэтажного дома на улице Декабристов собралась военная техника. Правда, не современная, а раритетная – военные мотоциклы МВ-650 с муляжами пулеметов, прикрепленными к коляскам, а также легкие бронеавтомобили БА-64, воссозданные реконструкторами по чертежам времен Великой Отечественной войны. Ровным строем они проехали прямо под окнами фронтовика Владимира Ильича Эккельмана. Из-за пандемии коронавируса полноценного парада на День Победы в Екатеринбурге не будет. Поэтому для Владимира Ильича, как и для многих других ветеранов той страшной войны под окнами был устроен индивидуальный мини-парад.

Легкий бронеавтомобиль БА-64, воссозданный реконструкторами по чертежам времен Великой Отечественной войны. Фото: Ирина СМИРНОВА

Легкий бронеавтомобиль БА-64, воссозданный реконструкторами по чертежам времен Великой Отечественной войны.Фото: Ирина СМИРНОВА

Пока фронтовик наблюдал из окна, внизу артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа исполняли для него песню «День Победы». А на огромном экране, установленном на грузовике для Владимира Эккельмена показывали праздничный салют в исполнении салютной батареи ЦВО. Ну а следом прозвучали поздравления от студентов-добровольцев.

- Мы уже не впервые участвуем в онлайн-параде для ветеранов, - рассказывает Анастасия Миронович, представитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей. - Наша задача – сказать огромное спасибо ветеранам. Обычно наши ребята на 9 мая сопровождают Бессмертный полк, следят за безопасностью. Но так как парад 9 мая не состоится, наши ребята решили принять активное участие в чествовании ветеранов под их окнами.

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа исполнили для ветерана песню «День Победы» Фото: Ирина СМИРНОВА

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа исполнили для ветерана песню «День Победы»Фото: Ирина СМИРНОВА

ХОТЕЛ ПОПАСТЬ НА ФРОНТ

Сам Владимир Эккельман смотрел за выступлением с улыбкой, хотя позже признал, что он не столько ветеран Великой Отечественной войны, сколько ветеран Второй мировой войны.

- Это мои пять братьев в Великой Отечественной воевали на западном фронте, трое из них погибли, - рассказывает Владимир Эккельман. - Сам же я воевал на востоке в Манчжурии уже после Дня Победы (В начале августа 1945 года СССР объявил войну Японии и ввел войска в Манчжурию, - Ред.). Поэтому я участник Второй мировой войны. А к Великой Отечественной имею косвенное отношение.

И все же на поля сражений Великой Отечественной войны Владимир Ильич рвался. Но командование его не пускало. Слишком уж ценный он был специалист.

- Я тюменец и как только началась война, я сразу бросил учебу в техникуме в Тюмени и поступил на курсы радистов. Подумал тогда, что профессия эта теперь будет очень востребована, - вспоминает Владимир Эккельман. - Курсы длились четыре месяца. Потом были курсы бортрадистов, а затем меня отправили в гидропорт в Тобольске, где еще четыре месяца меня обучали. Потом, когда мне исполнилось 18 лет, меня уже призвали в армию.

С 9 мая фронтовика поздравили в том числе члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Фото: Ирина СМИРНОВА

С 9 мая фронтовика поздравили в том числе члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей.Фото: Ирина СМИРНОВА

Владимира Эккельмана вместе с другими призывниками на теплоходе отправили в Омск. Там их пересадили на эшелон и отправили на Дальний Восток.

- В городе Канск за Красноярском нас выгрузили и отправили в военный городок, - говорит фронтовик. - Там построили. Говорят, кто лыжник – делайте шаг вперед. А я ведь лыжи всегда любил. За свою жизнь прошел полтора экватора на лыжах. Я и еще несколько ребят сделали шаг вперед. Потом говорят, кто радист – шаг вперед. Я еще раз делаю шаг вперед и со мной еще с десяток ребят. Так началась моя служба во взводе связи.

В этом взводе в обязанности Владимира Эккельмана входило в том числе обслуживание систем связи на стрельбище. Однажды в 40-градусный мороз одна из пуль перебила провода. Находясь в окопе, Владимир Ильич высунул руку, чтобы его поправить и внезапно следующая пуля попала ему в руку.

- Меня задело по касательной, легкое ранение получил. Я тогда по «телефону» позвонил им, тем кто стрелял и передал, что они… что они не правы, - смеется Владимир Ильич.

За парадом Владимир Эккельман наблюдал с балкона. Фото: Ирина СМИРНОВА

За парадом Владимир Эккельман наблюдал с балкона.Фото: Ирина СМИРНОВА

РАНИЛО ОСКОЛКОМ ОТ АВИАБОМБЫ

Из учебного полка периодически на фронт отправлялись лыжные батальоны. Владимир Эккельман всякий раз подавал рапорт начальнику штаба с просьбой отправить его вместе с ними, но всякий раз получал отказ.

- На лыжах я ходил отлично, стрелять научился в тире еще до войны, так что я был готов, но начальник штаба, майор Мирошниченко мне отказывал, - говорит Владимир Ильич. - Я был обескуражен. Тогда ведь патриотизм неподдельный был. Обида! Проходит еще четыре месяца, повторяется то же самое – опять отказывают. Однажды начальник штаба приходит на переговоры на рацию, где я службу нес. Спрашиваю, чем не подхожу для фронта, а мне говорят: ты нам и тут нужен. А я был хороший грамотный радист. И так до конца Великой Отечественной войны я пробыл в тылу.

На поле боя Владимир Ильич попал в августе 1945 года, когда СССР начала войну с Японией. Всю дивизию, в которой он служил, по тревоге подняли и отправили на границу с Манчжурией.

Раритетная военная техника два раза проехала под окнами ветерана. Фото: Ирина СМИРНОВА

Раритетная военная техника два раза проехала под окнами ветерана.Фото: Ирина СМИРНОВА

- 9 августа мы перешли границу без артподготовки – такое наступление было проведено впервые, - рассказывает Владимир Ильич. - Погода стояла отвратительная – дожди, слякоть, ветер, даже не скажешь, что лето. Гористая местность везде, сопки. Первую неделю японцы здорово сопротивлялись. У них там армия чуть не 900 тысяч человек была подготовлена. Они здорово сопротивлялись. Однажды, когда мы ехали в машине, недалеко от нас – в 70 метрах - разорвалась авиабомба. Машину перевернуло взрывной волной. Я головой приложился, получил контузию. Плюс еще осколочное ранение было. К счастью, осколок в ребро попал, а не в легкое. Меня отправили в лазарет. Но как только я подлечился, сразу попросился назад в часть.

Для Владимира Эккельмана война продолжалась и после 9 мая 1945. Фото: Ирина СМИРНОВА

Для Владимира Эккельмана война продолжалась и после 9 мая 1945.Фото: Ирина СМИРНОВА

После войны Владимир Эккельман решил сменить свою профессию и поступил учиться в мединститут. Он проработал хирургом 56 лет.

- Прооперировал больше девяти тысяч человек, еще столько же без операции пролечил, - говорит Владимир Ильич. - А когда мне исполнилось 84 года, решил, что надо уйти, хотя мне предлагали еще поработать. Теперь я занимаюсь патриотическим воспитанием молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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