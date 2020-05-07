«Галамарт» поздравил ветеранов клуба «Автомобилист» с приближающимся праздником

Ветераны хоккейного клуба «Автомобилист» 5 мая приняли полезные подарки от народного магазина «Галамарт» и личные поздравления заместителя директора по развитию франчайзинговой сети Амирана Ибрагимова.

«Мы подготовили подарки людям, которые внесли огромный вклад в развитие спорта в нашей стране. Благодарим вас, уважаемые ветераны, за ваш труд и ваши достижения», – прокомментировал Амиран Ибрагимов.

На счету каждого спортсмена более сотни заброшенных за «Автомобилист» шайб! Ветераны бодро встречали команду «Гамаларта» спортивным приветствием и крепким рукопожатием. Слышались поздравления с приближающимся праздником и пожелания больших побед «Автомобилисту» в новом сезоне.

Заслуженный тренер России, Владимир Прокофьев пожелал гостям: «Всем вашим родителям, вашим близким, тем, кто воевал, и болельщикам – чтобы здоровье не обходило стороной, и всё это быстрее закончилось! Сейчас действительно сложно всем находиться дома». Знаменитый защитник «Автомобилиста» напомнил, как важно не оставаться без движения.

Подводя итоги дня, в пресс-службе ХК «Автомобилист» обратились к ветеранам:«Очень рады в преддверии такого большого праздника поздравить наших заслуженных ветеранов, оказать им внимание в такое непростое для всего мира время. Пожелать им здоровья, счастья, ясного солнца и мирного неба над головой».

День Победы – особенный праздник. В этот день сердце наполняют два противоречивых чувства: скорбь и ликование. Говоря о подвиге участников Великой Отечественной Войны, мы восхищаемся отвагой и самоотдачей старшего поколения. Самое время вспомнить и о спортивном подвиге; о победах, которые снова и снова дарили нам чувство гордости за свою страну.