2020-05-07T14:50:09+03:00
Общество

«Галамарт» поздравил ветеранов клуба «Автомобилист» с приближающимся праздником

В канун праздника представители федеральной франчайзинговой сети «Галамарт» поздравили тех, кто защищал честь страны на спортивной арене
Поделиться:
«Галамарт» поздравил ветеранов клуба «Автомобилист» с приближающимся праздником. Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».«Галамарт» поздравил ветеранов клуба «Автомобилист» с приближающимся праздником. Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».
Изменить размер текста:

Ветераны хоккейного клуба «Автомобилист» 5 мая приняли полезные подарки от народного магазина «Галамарт» и личные поздравления заместителя директора по развитию франчайзинговой сети Амирана Ибрагимова.

«Мы подготовили подарки людям, которые внесли огромный вклад в развитие спорта в нашей стране. Благодарим вас, уважаемые ветераны, за ваш труд и ваши достижения», – прокомментировал Амиран Ибрагимов.

На счету каждого спортсмена более сотни заброшенных за «Автомобилист» шайб! Ветераны бодро встречали команду «Гамаларта» спортивным приветствием и крепким рукопожатием. Слышались поздравления с приближающимся праздником и пожелания больших побед «Автомобилисту» в новом сезоне.

Заслуженный тренер России, Владимир Прокофьев пожелал гостям: «Всем вашим родителям, вашим близким, тем, кто воевал, и болельщикам – чтобы здоровье не обходило стороной, и всё это быстрее закончилось! Сейчас действительно сложно всем находиться дома». Знаменитый защитник «Автомобилиста» напомнил, как важно не оставаться без движения.

Подводя итоги дня, в пресс-службе ХК «Автомобилист» обратились к ветеранам:«Очень рады в преддверии такого большого праздника поздравить наших заслуженных ветеранов, оказать им внимание в такое непростое для всего мира время. Пожелать им здоровья, счастья, ясного солнца и мирного неба над головой».

День Победы – особенный праздник. В этот день сердце наполняют два противоречивых чувства: скорбь и ликование. Говоря о подвиге участников Великой Отечественной Войны, мы восхищаемся отвагой и самоотдачей старшего поколения. Самое время вспомнить и о спортивном подвиге; о победах, которые снова и снова дарили нам чувство гордости за свою страну.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День памятников и исторических мест 2021: история и традиции международного праздника
«КП» рассказывает о Дне памятников и исторических мест — празднике, который призывает всех неравнодушных обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
День памяти Блаженной Матроны Московской 2020: история и традиции праздника
В православной традиции принято почитание десятков и даже сотен святых. Но есть среди них те, кого наш народ любит и почитает особо. 2 мая Православная Церковь отмечает день памяти святой Матронушки Московской
Новости 24
В Свердловской области пациентов с коронавирусом будут отслеживать по геолокации
За неделю получал 10 тысяч: на Урале поймали наркосбытчика
ЕВРАЗ направил уральским ветеранам более 10 миллионов рублей к юбилею Победы
Власти Екатеринбурга сохранят поездки по «Екарте» только тем, кто соблюдает самоизоляцию
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 миллиардов рублей
В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз для медиков, купленный бизнесменом Алтушкиным
«Антитела обнаружены»: София Никитчук рассказала о результатах теста на коронавирус
«Не думала, что теория шести рукопожатий сработает»: многодетным семьям из Екатеринбурга подарили ноутбуки для обучения детей
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
Обнимаются, смеются, танцуют: уральцы вместе с Сашей Гагариным и его дочкой сняли трогательный клип на самоизоляции
Почему в Екатеринбурге закрывают магазины «Райт»: подробности
Так, как в годы войны: почтовики доставят свердловским ветеранам 60 тысяч писем-треугольников
В оргкомитет Универсиады-2023 войдут МЧС, Росгвардия и Роспотребнадзор
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в 1,5 раза
Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 31 человека
В Кольцово выставили знаменитый «черный воронок» военных лет
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
«Хор Турецкого» даст бесплатный онлайн-концерт ко Дню Победы
В Екатеринбурге ЦГКБ №1, где случилась вспышка коронавируса, закрыли на дезинфекцию
В Екатеринбургском зоопарке запустили продажу онлайн-билетов для помощи животным