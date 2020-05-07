2020-05-07T11:40:17+03:00
Общество

На минимальных высотах: в небе над Екатеринбургом отрепетировали авиапарад Победы

Репетиция авиапарада в Екатеринбурге состоялась в 7 мая в 11 часов
Лев ИСТОМИН
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Вертолеты и самолеты летели со скоростью от 200 до 700 километров в часВертолеты и самолеты летели со скоростью от 200 до 700 километров в часФото: Алексей БУЛАТОВ
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7 мая 2020 года в 11 часов, в небе над Екатеринбургом отрепетировали авиационный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Репетиция авиапарада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 7 мая 2020 года в Екатеринбурге.В небо над уральской столицей поднялись 22 воздушных суднаАлексей БУЛАТОВ

Над проспектом Ленина пролетели 22 воздушных судна оперативно-технической, армейской и транспортной авиации. В их числе: истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, самолеты-разведчики Су-24МР, военно-транспортные вертолеты Ми-8 и боевые ударные вертолеты Ми-24.

Всего в репетиции приняли участие 22 воздушных судна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в репетиции приняли участие 22 воздушных суднаФото: Алексей БУЛАТОВ

Также в репетиции авиапарада в Екатеринбурге 7 мая приняли участие самолеты Л-410, Ан-12, а Ан-26 и крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26. Летчики собрались в единый строй в заранее определенном районе. Полет в составе звеньев по четыре экипажа провели на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 до 700 километров в час.

Маршрут просчитали заранее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршрут просчитали заранееФото: Алексей БУЛАТОВ

Воздушные экипажи отработали слаженность действий, соблюдение дистанции и скоростной режим для пролета над Екатеринбургом с точностью до секунды. Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа.

Полет над центром Ектаренибурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полет над центром ЕктаренибургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Авиапарад в Екатеринбурге проведут 9 мая в 11 часов по местному времени.

А это ВИЗ-Правобережный Фото: Алексей БУЛАТОВ

А это ВИЗ-ПравобережныйФото: Алексей БУЛАТОВ

Вид из кабины вертолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вид из кабины вертолетаФото: Алексей БУЛАТОВ

Возвращение на авиабазу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возвращение на авиабазуФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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