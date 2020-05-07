На минимальных высотах: в небе над Екатеринбургом отрепетировали авиапарад Победы

7 мая 2020 года в 11 часов, в небе над Екатеринбургом отрепетировали авиационный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777472" frameborder="0"></iframe> Репетиция авиапарада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 7 мая 2020 года в Екатеринбурге.В небо над уральской столицей поднялись 22 воздушных суднаАлексей БУЛАТОВ

Над проспектом Ленина пролетели 22 воздушных судна оперативно-технической, армейской и транспортной авиации. В их числе: истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, самолеты-разведчики Су-24МР, военно-транспортные вертолеты Ми-8 и боевые ударные вертолеты Ми-24.

Всего в репетиции приняли участие 22 воздушных суднаФото: Алексей БУЛАТОВ

Также в репетиции авиапарада в Екатеринбурге 7 мая приняли участие самолеты Л-410, Ан-12, а Ан-26 и крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26. Летчики собрались в единый строй в заранее определенном районе. Полет в составе звеньев по четыре экипажа провели на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 до 700 километров в час.

Маршрут просчитали заранееФото: Алексей БУЛАТОВ

Воздушные экипажи отработали слаженность действий, соблюдение дистанции и скоростной режим для пролета над Екатеринбургом с точностью до секунды. Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа.

Полет над центром ЕктаренибургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Авиапарад в Екатеринбурге проведут 9 мая в 11 часов по местному времени.

А это ВИЗ-ПравобережныйФото: Алексей БУЛАТОВ

Вид из кабины вертолетаФото: Алексей БУЛАТОВ