2020-05-07T11:10:34+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь и ВИЗ защищают металлургов от клещевых инфекций

Для защиты работников от энцефалита и боррелиоза ВИЗ-Сталь и ВИЗ провели противоклещевую обработку объединенной заводской площадки
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Фото: предоставлено ВИЗ-СтальФото: предоставлено ВИЗ-Сталь
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Для защиты работников от энцефалита и боррелиоза ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) провели противоклещевую обработку объединенной заводской площадки. Использование безвредных для человека препаратов надежно предотвратит распространение переносчиков вирусных заболеваний.

Для профилактики вирусных инфекций ежегодно ВИЗ-Сталь проводит бесплатную вакцинацию. Этой весной в заводском здравпункте прививки от клещевого энцефалита получили более 400 работников. Осенью вакцинацию пройдет еще около 400 металлургов.

«Свердловская область относится к регионам, где регулярно фиксируются вспышки клещевого энцефалита. Чтобы обезопасить заводчан, работающих на непрерывном производстве, ВИЗ-Сталь ежегодно проводит комплекс мероприятий, который дает возможность минимизировать риски заражения опасными инфекциями», — говорит начальник отдела кадров Ольга Щербо.

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