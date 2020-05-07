ВИЗ-Сталь и ВИЗ защищают металлургов от клещевых инфекций

Для защиты работников от энцефалита и боррелиоза ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) провели противоклещевую обработку объединенной заводской площадки. Использование безвредных для человека препаратов надежно предотвратит распространение переносчиков вирусных заболеваний.

Для профилактики вирусных инфекций ежегодно ВИЗ-Сталь проводит бесплатную вакцинацию. Этой весной в заводском здравпункте прививки от клещевого энцефалита получили более 400 работников. Осенью вакцинацию пройдет еще около 400 металлургов.

«Свердловская область относится к регионам, где регулярно фиксируются вспышки клещевого энцефалита. Чтобы обезопасить заводчан, работающих на непрерывном производстве, ВИЗ-Сталь ежегодно проводит комплекс мероприятий, который дает возможность минимизировать риски заражения опасными инфекциями», — говорит начальник отдела кадров Ольга Щербо.