Подростком взорвал фашистский аэродром: онлайн-премьера фильма о чешском партизане с Урала на «КП»

К 75-летию годовщины со Дня Победы уральцам покажут фильм об их земляке Василии Безвершуке, который подростком сражался с фашистами в Чехословакии. "Комсомолка" уже рассказывала, как 1944-м, будучи подростком, Василь - так его зовут чешские товарищи - попал в плен к фашистам. Тогда ему было всего 15 лет. Безвершука вместе с другими военнопленными отправили сначала в Польшу, а затем в Чехославакию.

Но смелому юноше удалось сбежать из плена. И тогда Василий Григорьевич присоединился к чешскому партизанскому отряду, на счету которого было много успешных операций, например, подрыв фашистского аэродрома.

В 1945 году Безвершук был на волосок от смерти. Раненного подростка вместе с другими партизанами добивали «контрольными выстрелами», но Василю чудом удалось выжить.

Фильм ветерану понравилсяФото: Алексей БУЛАТОВ

С тех пор екатеринбуржец Василий Безвершук регулярно ездил в Чехословакию, а позже в Чехию, чтобы повидаться с фронтовыми друзьями. В 80-е годы о Безвершуке написали книгу под названием «Разведчик Четвертого прапора», а недавно уральский режиссер Наталья Саврас сняла о ветеране фильм. Съемки проходили в Екатеринбурге и Чехии. Помощь в подготовке фильма оказало и чешское консульство.

Сейчас Василию Григорьевичу за 90. Но, несмотря на почтенный возраст, ветеран до деталей помнит годы войны и оккупации.

31 января 2020 года в Екатеринбурге состоялась премьера фильма «Партизан Василь», но в открытом доступе его было не найти. По случаю предстоящего Дня Победы создатели картины решили выложить фильм в открытый доступ. Его можно будет посмотреть на сайте "Комсомолки". Фильм будет доступен к просмотру всего три дня: с 7 по 9 мая – с 12:00 до 23:55.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1088" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777444" frameborder="0"></iframe> "Партизан Василь".Кинокомпания «СНЕГА» совместно с ООО «Кинотехнологии» представляют фильм о Василии Григорьевиче Безвершуке

О том, почему фильм нельзя выложить в открытый доступ на постоянной основе «КП» объяснила режиссер фильма.

- Пока это невозможно. Первый этап проката фильма – фестивальный, фестивали не берут в свои программы фильмы, которые выложены в Сеть, - объяснила Наталья Саврас.