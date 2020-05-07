2020-05-07T07:18:06+03:00
Общество

COVID-19 в 50 районах Свердловской области: новая карта заражений от Роспотребнадзора

На сегодняшний день в регионе 1 353 случая коронавируса
Мария Трапезникова
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COVID-19 зафиксировали в 50 районах Свердловской областиCOVID-19 зафиксировали в 50 районах Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Роспотребнадзор по Свердловской области обновил карту заражения коронавируса. Теперь на ней – 50 точек в разных муниципалитетах. Больше всего заболевших в Екатеринбурге – 878 человек, в Полевском – 43, в Красноуфимске – 22, Нижнем Тагиле – 22, Березовском – 19, Первоуральске – 19, Ревде – 17, Асбесте – 15. В остальных городах – меньше 15 зараженных.

По одному из заболевших нашли в Верхнем Тагиле, Новой Ляле, Красноуфимском, Пышминском, Талицком, Артинском и Режевском районах, Тугулыме, Краснотурьинске. Нижней Туре, Ивделе, Волчанске, Кушве, Карпинске и Рефтинском. Кроме того, 139 человек – жители других регионов России.

Фото: региональный Роспотребнадзор

Фото: региональный Роспотребнадзор

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 1 353 случая заражения COVID-19. При этом 145 человек за все время медикам удалось вылечить и выписать из стационаров. По данным регионального Роспотребнадзора, под наблюдением сейчас находится 27 087 человек.

На карте Роспотребнадзора красным цветом выделены районы, в которых показатель заболеваемости COVID-19 доходит до 275,29 (это Екатеринбург и ближайшие города, Тавда, Артемовский, Ирбит, Камышлов, Красноуфимск и Ачит), оранжевым – от 5,21 до 12,51, желтым – от 1,62 до 5,21.

Кроме того, в майские праздники, с 1 по 11 мая, в регионе введен масочный режим. Это значит, что теперь в общественном транспорте и любом закрытом помещении следует носить маски. За этим будут пристально следить. Кроме того, эта неделя в Екатеринбурге выдалась аномально жаркой, поэтому многие горожане, не обращая внимание на режим самоизоляции, отправились на берег Верх-Исетского пруда загорать на солнышке. Их выпроводили полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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