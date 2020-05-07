«Ему было лень проехать лишние сто метров»: в Екатеринбурге автохам обматерил водителя скорой

В эти непростые для всех нас времена врачи и водители скорой помощи продолжают работать на передовой и ежедневно подвергают свои жизни опасности. Но, к великому сожалению, не всем суждено понять, какую трудную и важную миссию они выполняют, выходя на смену.

Вот и в Екатеринбурге очередной автохам решил продемонстрировать весь свой «авторитет» водителю скорой, который ждал своих коллег. Жителю многоэтажки на улице Волгоградской не понравилось, что привычный его маршрут до подъезда оказался заблокирован белым «Фордом» с красным крестом на капоте.

Сначала шоферы обменялись «морганием» дальним светом фар. А когда водитель «Шевроле Круз» понял, что ему не собираются уступать, решил выяснить отношения по-мужски. Его невольный оппонент – 28-летний Аркадий Иванов не растерялся и вовремя включил видеорегистратор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777285" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге автохам не пропустил скорую помощь.Видео: Читатель "КП"! другой источник

- Ты заехал через выезд, - со всей уверенностью заявил Аркадию автохам. – Машины тут двигаются против часовой стрелки. Ты меня учить ездить сейчас будешь?!

В это время коллеги Аркадия спасали жизнь пенсионеру, у которого резко упало давление. Водитель скорой действовал по инструкции: ждал бригаду, которая в любой момент могла выйти из подъезда, и был готов вытащить тележку-каталку.

- К сожалению, такие прецеденты происходят практически каждую смену, - рассказывает «КП» водитель скорой. – Люди не понимают, что мы стоит поперек всей дороги или двора не просто так – на кону жизнь человека. И ладно если бы я действительно перегораживал выезд. Но нет, там помимо проезжей части у подъездов есть еще и дублер, по которому можно проехать. Да для этого нужно объехать весь дом, но не думаю, что это большая проблема. В итоге все закончилось тем, что он сел в свою машину и через пять минут уже парковался у себя под окнами. Человеку было просто лень проехать лишние 100-200 метров. А потом мы на его глазах выносили дедушку и на всех парах повезли его в реанимацию. К счастью, успели вовремя, пенсионер выжил.

Тот самый дом, у которого произошел конфлик. Как видите, там действительно есть дублер, по которому можно объехать двор. Фото: Google maps

Аркадий работает водителем скорой с осени прошлого года. Признается, несмотря на 11-летний стаж за рулем, в профессию пришел внезапно.

- Просто в какой-то момент понял, что хочу приносить реальную пользу людям. Да, я не врач, но от нас тоже во многом зависят чужие жизни. Даже когда началась пандемия коронавируса, уволиться мыслей не было. Конечно, обстановка добавляет нервов. У нескольких коллег с других подстанций уже подтвердился тест на COVID-19, - добавил Иванов.

Мы готовы выслушать позицию мужчины, который учинил разборку с водителем скорой. Он может связаться с нашей редакцией по номеру 8(343) 379-27-71 или по почте kp.ekb@phkp.ru

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