2020-05-06T19:01:09+03:00
Общество

Ужесточение самоизоляции и лечение COVID-19 на дому: о чем Евгений Куйвашев поговорил с уральцами

Губернатор Свердловской области ответил на вопросы подписчиков в Instagram 6 мая
Лев ИСТОМИН
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Глава региона держит обратную связь с уральцамиГлава региона держит обратную связь с уральцамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на майские праздники, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает общение с жителями региона в ежедневном режиме. Глава региона отвечает на острые вопросы уральцев в Instagram.

Люди ждут постепенной отмены режима самоизоляции и выхода на работу, однако пока пик заболеваемости коронавирусом, судя по всему, не пройден. При этом, изменения в жизни региона есть. Подробнее о них – в ответах от 6 мая 2020 года.

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СРОКИ НЕИЗВЕСТНЫ

Жителей Екатеринбурга обеспокоило заявление главы Горздрава Екатеринбурга Дениса Демидова по поводу планов ужесточить режим самоизоляции после 12 мая. Свердловчане интересуются, каких изменений стоит ожидать.

По словам Евгения Куйвашева, решение обо всех изменениях подобного рода будет принимать ни глава Горздрава Екатеринбурга и оперативный штаб региона. Медики говорят о том, что в Свердловской области нужно закрыть все, именно они лучше других чувствуют ситуацию.

Ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге и регионе далека от стабильной, поэтому у нас действует масочный режим на всей территории области. Указ об этом будет подписан на днях.

Что касается снятия ограничений: этот процесс в Свердловской области будет происходить постепенно. Последним будет снят запрет на проведение массовых мероприятий. Пока речи о конкретных сроках не идет.

Ситуация с коронавирусом на Урале остается сложной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом на Урале остается сложнойФото: Алексей БУЛАТОВ

КОЙКИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Кого и когда будут направлять в «Екатеринбург ЭКСПО», где установят 50 коек для реанимации пациентов с коронавирусом?

Создание таких коек, по словам губернатора, одна из превентивных мер по сдерживанию пандемии коронавируса. В «Екатеринбург ЭКСПО» создают многофункциональный модуль, который в перспективе будет работать на базе Территориального центра медицины катастроф.

50 реанимационных койко мест задействуют для оказания помощи уральцам, если ситуация в регионе ухудшится.

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НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ

Самоизоляция успела порядком надоесть жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Люди высыпали на улицу, и многим уже наплевать на штрафы. Много заражений происходит в больницах, а также среди тех, кто приехал в Свердловскую область из других регионов. Зачем в такой ситуации всех держать на карантине? Дайте работать.

В ответ глава региона сказал, что если ограничения позволят спасти хотя бы одну жизнь, то они стоят того. Если бы не было сегодняшних ограничений, то ситуация с коронавирусом была бы намного хуже. Потому что карантин позволяет исключить тысячи, если не миллионы контактов.

Также Евгений Куйвашев попросил набраться терпения, так как особый режим – единственный верный способ сохранить здоровье и жизни людей.

В Екатеринбурге и Свердловской области введен масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области введен масочный режимФото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕЧЕНИЕ НА ДОМУ

Была информация, что все бессимптомные будут лечиться на дому. Но это не так: людей без симптомов, но с положительными тестами на коронавирус отправляют на лечение в больницу. Там скоро мест не останется. Какой в этом смысл?

Режим лечения бессимптомных больных в домашних условиях в Екатеринбурге и Свердловской области планируют применять во второй декаде мая, когда будет проработана система непрерывной связи между врачами и пациентами.

По словам губернатора, пока всех пациентов с подтвержденным диагнозом стараются отправлять в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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