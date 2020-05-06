2020-05-06T13:23:46+03:00
Общество

«Мать чуть в обморок не упала»: на похоронах в уральской глубинке перепутали тела

Исправлять ошибку патологоанатома в спешке пришлось родственникам и друзьям усопшего
Олег ГАЛИМОВ
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Друзьям погибшего пришлось искать тело в день похоронДрузьям погибшего пришлось искать тело в день похоронФото: Алексей БУЛАТОВ
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- Да это же не он! Это не наш! – воскликнули родственники покойного Эдуарда Зайнуллина, когда открыли крышку гроба, чтобы проститься с любящим отцом, сыном и мужем в последний раз. Вместо тела 46-летнего мужчины, который скончался в собственной бане, в гробу обнаружили труп седого старика.

Проводить в последний путь жителя Дегтярска приехала родня со всего Урала и Башкирии, такого скандала никто не ожидал. Исправлять ошибку патологоанатомов пришлось убитым горем друзьям Зайнуллина, сначала пошли наводить справки в похоронное бюро, а затем и в морг.

На то, чтобы подготовить к погребению нужно тело ушло два часа, но осадок, как говорится, остался.

- На скольких похоронах не был, такого наплевательского отношения не видел, - рассказывает «КПЕкатеринбург» знакомый Зайнуллина Виктор. – Меня с самого начала напрягало то, что похороны доверили конторе не из Дегтярска, а из Первоуральска. Там еще и могилу вырыли рядом с болотом, пришлось прямо в день похорон воду откачивать. Мать Эдуарда чуть в обморок не упала! Другие родственники в истерике были, короче говоря, некрасиво получилось.

Фото: скриншот сюжета "4 канала"

Фото: скриншот сюжета "4 канала"

Как правило, тела отправляют из Дегтярска в морг при больнице Ревды. Но сейчас там развернут корпус по приему пациентов с подозрением на коронавирус и ревдинская бригада временно работает в морге Первоуральска.

Причина такого конфуза с покойниками официально еще не известна, но у сотрудников больницы и родственников лишь одна вразумительная версия – патологоанатом перепутал бирки.

- Город Дегтярск «прикреплен» к Ревде. Но из-за пандемии COVID-19 их больница перепрофилирована, поэтому первоуральская больница предоставляет им помещения, чтобы их судмедэксперты могли здесь работать, - пояснила пресс-секретарь городской больницы Татьяна Уварова.

Также друзья усопшего планируют привлечь внимание прокуратуры к случившемуся, но пока в надзорное ведомство никто из родных и близких Эдуарда Гайнуллина не обращался.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По словам управляющего адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры», договориться с руководством муниципальной больницы родственникам Эдуарда Зайнуллина будет крайне тяжело.

- Как показывает практика, уладить споры в досудебном порядке можно с частными центрами и клиниками. Это выгодно обеим сторонам, чтобы потом не тратить время на суды и деньги на юристов. Но с муниципальными больницами сложнее, их руководство крайне редко без решения суда выплачивает компенсации. В данном случае речь идет о защите прав потребителей, которые пострадали из-за некачественной услуги. Они сами в праве оценить размер требуемой компенсации и обратиться с претензией. Если же в ее удовлетворении откажут, можно смело подавать иск, - считает Андрей Кацайлиди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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