«Ночь Музеев-2020» в Екатеринбурге: программа мероприятий

Появилась программа «Ночи музеев-2020», которая пройдет в Екатеринбурге в онлайн-режиме. Проект состоится 16 мая, но уже сейчас можно планировать виртуальный маршрут по арт-объектам уральской столицы.

ГЛАВНАЯ ТЕМА – ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В 2020 году мы отмечаем 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне. Это и станет главной темой «Ночи Музеев». Кроме выставок участник приготовили интерактивные развлечения и игры.

Музей Ф. М. Решетникова исполнит музыку из фильмов о войне, расскажет личные истории сотрудников, связанные с войной, а также представит виртуальную выставку «Салют, Победа!». Там представят военные открытки. С началом Великой Отечественной войны производство печатной продукции в СССР упало, однако подобное снижение не коснулось выпуска открыток. Они были связующим звеном между фронтом и тылом, отражали патриотические настроения и напоминали о простых домашних буднях.

Трансляция пройдет в группе «Вконтакте» музея с 19:00 до 02:00.

Военные песни в формате онлайн-караоке предложит исполнить музейный центр «Гамаюн». В исполнении Ирины Герулайте и Алены Соколовой прозвучат песни «Темная ночь», «Шаланды, полные кефали», «Нам нужна одна победа», «Смуглянка», «Пора в путь-дорогу».

Кроме того, специально подготовленный видеоролик представит картины наивных художников, посвященные 75-летию Победы.

Трансляция пройдет в 21:00 в группе «Музей Решетников» ВКонтакте.

ПРИЗНАЕМСЯ В ЛЮБВИ К ИНТЕРНЕТУ И РАЗГЛЯДЫВАЕМ КЛАССИКУ

Куда в «Ночи Музеев» без изобразительного искусства. Онлайн экскурсия пройдет в Екатеринбургском музее ИЗО. Выставка «Репин. Наследие. Ученики» открылась в Екатеринбурге перед началом режима самоизоляции и увидеть картины классика удалось не многим. 16 мая такая возможность появиться у всех желающих. В экспозиции работы самого Репина, а также его учеников Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина, Николая Рериха, Игоря Грабаря, Николая Фешина.

Трансляции пройдет с 19:00 до 02:00 в группах музея в социльных сетях ВКонтакте, Фейсбук.

Необычное признание в любви решил сделать Уральский филиал ГЦСИ. Проект «Люблю тебя, Интернет» станет онлайн-выставкой длинной в целые сутки. Виртуальных посетителей ждет лекции, артист-токи, перформансы. Здесь вы увидите свежие работы местных художников. Современное искусство и интернет идут рука об руку.

Трансляция пройдет с 12:00 до 02:00 в Instagram-аккаунте ГЦСИ (@ural_ncca) и группе ВКонтакте.

На интернет-площадке «Дома Поклевских-Козелл» зрители узнают много нового о творчестве уральских фотографов. Комментирует экскурсию историк Владимир Микитюк. Следом гости познакомятся с биографией известных свердловчан - известного художника Эрнста Неизвестного и основателя Уральского общества любителей естествознания Онисима Клера.

Трансляции пройдет с 19:00 до 02:00 в группах музея в социльных сетях ВКонтакте.

Это еще не вся программа уральской «Ночи музеев». К проекту подключаться еще несколько культурных учреждений и до 16 мая представят свои проекты.