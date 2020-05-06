Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 6 мая 2020 года: отдых без шашлыков и ужесточение самоизоляции

ОДНИ БОЛЕЮТ, ДРУГИЕ ОТДЫХАЮТ

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области специалисты подтвердили 133 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число уральцев с COVID-19 достигло 1 277 человек.

Новые случаем заражения коронавирусом зафиксированы с Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Красноуфимске, Ирбите, Богдановиче, Нижних Сергах, Березовском, Туринском городском округе и Белоярском районе.

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Состояние 21 пациента с COVID-19 врачи на данный момент оценивают как тяжелое, 62 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные заболевшие уральцы чувствуют себя удовлетворительно. За сутки из больниц Екатеринбурга выписаны 16 пациентов, а общее число вылечившихся жителей Екатеринбурга и Свердловской области с начала пандемии достигло 182 человек. Такую информацию официально подтвердил оперативный штаб области.

В майские праздники жители региона массовой отправили на дачи, однако шашлыками себя побаловать пока не удается - в области действует противопожарный режим, за соблюдением которого внимательно следят сотрудники МЧС.

В хорошую погоду людей дома не удержишьФото: Алексей БУЛАТОВ

САМОИЗОЛЯЦИЮ МОГУТ УЖЕСТОЧИТЬ

Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области пройдут в условиях нынешних мер самоизоляции. Однако после этого меры могут ужесточить. Такое предположение высказал глава Горздрава Екатеринбурга Денис Демидов.

Причина очевидна – постепенный прирост заболевших коронавирусом на Среднем Урале. Вспышек COVID-19 нет, потому что в области применяются меры по сдерживанию роста заболеваемости, но плавный прирост остановить не удается.

В центре Екатеринбурга за соблюдением правил масочного режима следят стражи порядкаФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОРОГИЕ МАСКИ

- У кого нет масок – поднимите руки, я раздам, - так в майские праздники обращается к пассажирам электропоездов «Ласточка» в Свердловской области проводница. В электричках, городском общественном транспорте, а также на вокзалах все пассажиры в эти дни в масках.

Многие маски надевают на улице и почти все – в магазинах. Таковы правила масочного режима, который действует в Екатеринбурге и Свердловской области с 1 по 11 мая 2020 года.

Маски в магазинах есть, однако цена на них неприятно удивляет уральцев. Часто за них приходится отдавать не меньше 85 рублей за одну штуку. На это пользователи Instagram пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

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В ответ глава региона признал, что ситуация с розничной продажей масок пока неровная. Исправить ее поможет запуск производства средств защиты в области, а также контроль со стороны Федеральной антимонопольной службы.