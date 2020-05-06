2020-05-06T00:08:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 6 мая 2020 года: отдых без шашлыков и ужесточение самоизоляции

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 6 мая 2020 года
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
По городу - только в маскахПо городу - только в маскахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ОДНИ БОЛЕЮТ, ДРУГИЕ ОТДЫХАЮТ

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области специалисты подтвердили 133 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число уральцев с COVID-19 достигло 1 277 человек.

Новые случаем заражения коронавирусом зафиксированы с Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Красноуфимске, Ирбите, Богдановиче, Нижних Сергах, Березовском, Туринском городском округе и Белоярском районе.

Как живет Чехия после пандемии коронавируса: рассказывает ресторатор из Праги, работавший в Екатеринбурге

00:00
00:00

Состояние 21 пациента с COVID-19 врачи на данный момент оценивают как тяжелое, 62 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные заболевшие уральцы чувствуют себя удовлетворительно. За сутки из больниц Екатеринбурга выписаны 16 пациентов, а общее число вылечившихся жителей Екатеринбурга и Свердловской области с начала пандемии достигло 182 человек. Такую информацию официально подтвердил оперативный штаб области.

В майские праздники жители региона массовой отправили на дачи, однако шашлыками себя побаловать пока не удается - в области действует противопожарный режим, за соблюдением которого внимательно следят сотрудники МЧС.

В хорошую погоду людей дома не удержишь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хорошую погоду людей дома не удержишьФото: Алексей БУЛАТОВ

САМОИЗОЛЯЦИЮ МОГУТ УЖЕСТОЧИТЬ

Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области пройдут в условиях нынешних мер самоизоляции. Однако после этого меры могут ужесточить. Такое предположение высказал глава Горздрава Екатеринбурга Денис Демидов.

Причина очевидна – постепенный прирост заболевших коронавирусом на Среднем Урале. Вспышек COVID-19 нет, потому что в области применяются меры по сдерживанию роста заболеваемости, но плавный прирост остановить не удается.

В центре Екатеринбурга за соблюдением правил масочного режима следят стражи порядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга за соблюдением правил масочного режима следят стражи порядкаФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОРОГИЕ МАСКИ

- У кого нет масок – поднимите руки, я раздам, - так в майские праздники обращается к пассажирам электропоездов «Ласточка» в Свердловской области проводница. В электричках, городском общественном транспорте, а также на вокзалах все пассажиры в эти дни в масках.

Многие маски надевают на улице и почти все – в магазинах. Таковы правила масочного режима, который действует в Екатеринбурге и Свердловской области с 1 по 11 мая 2020 года.

Маски в магазинах есть, однако цена на них неприятно удивляет уральцев. Часто за них приходится отдавать не меньше 85 рублей за одну штуку. На это пользователи Instagram пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Ждет ли нас восстановление СССР и распадется ли ЕС: астролог о том, что говорят звезды

00:00
00:00

В ответ глава региона признал, что ситуация с розничной продажей масок пока неровная. Исправить ее поможет запуск производства средств защиты в области, а также контроль со стороны Федеральной антимонопольной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Уральские авиалинии» эвакуируют из Таджикистана застрявших россиян
Глава горздрава Екатеринбурга анонсировал ужесточение режима самоизоляции
Почему в Свердловской области маски стоят по 85 рублей: отвечает губернатор Куйвашев
Лишь 8% жителей Екатеринбурга обратились за господдержкой во время пандемии
Поучаствовать в проекте «Лица бессмертного полка» можно во «ВКонтакте»
Перебегал трассу в темноте: под Екатеринбургом водитель Renault насмерть сбил пешехода
Потушили за полчаса: в Сысерти сгорели два частных дома
Свердловский губернатор объяснил, почему не отменяет плату за капремонт во время пандемии COVID-19
На Урале обнаружили 80 тысяч пачек нелегальных сигарет
Когда ЦГБ №1 в Екатеринбурге откроют для плановых приемов: отвечает Куйвашев
Как в Екатеринбурге помогают бездомным во время самоизоляции: отвечает Куйвашев
Когда в Екатеринбурге начнут работать детские сады: отвечает губернатор Куйвашев
«Окна победы»: уральцев на самоизоляции позвали поздравить ветеранов из дома
В Екатеринбурге застукали три организации, которые работали во время самоизоляции
За сутки медики обследовали на COVID-19 больше пяти тысяч свердловчан
«Автомобилист» подписал контракт с канадским защитником и призером Олимпийских игр
В Екатеринбурге полицейские поймали двух студентов-южан, сбывающих наркотики
Доставайте бинокли и камеры: в небе над Уралом пролетит метеорный поток
«Бормотал, что «зеленый змей» всему причина»: силовики поймали уральца, который по пьяни «заминировал» техникум
В Нижнем Тагиле за полтора миллиона отремонтируют корпуса Демидовской больницы
В Екатеринбурге Шарташский лесопарк закрыли на обработку от клещей
За сутки медики вылечили от коронавируса еще шесть свердловчан
Свердловские промышленники подарили медикам Асбеста 500 спецкостюмов для защиты от COVID-19
В Екатеринбурге полицейские перекрыли две станции метро из-за забытой сумки
Свердловские спасатели ловят нарушителей с дрона
Тушили шесть бригад: утренний пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 23 человека
Часть исторической мельницы в Екатеринбурге переделали под детский сад
В Екатеринбург пришло лето: начало недели будет очень солнечным и жарким
Екатеринбуржцы споют «День Победы» и поставят российский рекорд