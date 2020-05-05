2020-05-05T12:27:48+03:00
Происшествия

Искали больше суток: на севере Урала во время сплава утонул мужчина

Поиски осложнялись сильным течением и высоким уровнем воды в реке, вызванным половодьем [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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В поисковой операции принимали участие сорок человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиВ поисковой операции принимали участие сорок человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На севере Свердловской области произошла трагедия: во время сплава по реке Турья погиб мужчина. Как рассказали «Комсомолке» в региональном главке МЧС, 3 мая трое мужчин сплавлялись на двух резиновых лодках.

В Краснотурьинске утонул мужчина.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

- Проплыв несколько километров, одну из лодок, в которой находились два человека, причалили к берегу, чтобы ее подкачать, - пояснили обстоятельства ЧП в МЧС. - Находящийся мужчина во второй лодке решил продолжить движение дальше. Накачав лодку, мужчины продолжили сплав и спустя некоторое время обнаружили перевернутую лодку своего товарища, мужчины там не оказалось.

Тело мужчины достали из воды лишь на следующий день после гибели. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Тело мужчины достали из воды лишь на следующий день после гибели. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Поиски мужчины продолжались до самой темноты, в 150 метрах от лодки удалось найти жилет утонувшего. Утром 4 мая поиски продолжились, но тело удалось вытащить из воды лишь в 18:00. В операции участвовал 41 человек: спасатели, полицейские, волонтеры.

- Поиски осложнялись сильным течением и высоким уровнем воды в реке, вызванным половодьем, - отмечают спасатели.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Обстоятельства трагедии выясняют следователи СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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