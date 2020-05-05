Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 5 мая 2020 года: контроль за беременными и плата за капремонт

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ НА УРАЛЕ

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области специалисты подтвердили 53 случая заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 1 144 человек.

Очередных пациентов доставили в больницы уральской столицы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Березовского, Полевского, Первоуральска, Кушвы, Ивделя, Заречного.

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На данный момент состояние 22 пациентов с коронавирусом врачи оценивают как тяжелое, 62 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные зараженные COVID-19 чувствуют себя удовлетворительно. Такую информацию сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

С начала пандемии в Екатеринбурге и Свердловской области от коронавируса вылечились 166 человек.

За сутки в регионе коронавирус подтвердился у 53 человекФото: Алексей БУЛАТОВ

В ГРУППЕ РИСКА

В понедельник, 5 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы уральцев, сделал акцент на медицинской помощи беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Эти категории жителей региона находятся в группе риска по коронавирусу.

За будущими мамами в женских консультациях Екатеринбурга и Свердловской области усилено медицинское наблюдение. Для этого в медицинских учреждениях усилен противоэпидемиологический режим: прием пациенток ведется строго по записи, а сопровождающие ожидают будущих мамам за пределами консультации.

Также в медицинских учреждениях Среднего Урала внедрены все виды дистанционного наблюдения за беременными и пациентами с хроническими заболеваниями. Помощь со стороны врачей им оказывается в полном объеме заверил уральцев Евгений Куйвашев.

Все увеселительные учреждения области будут закрыты и после окончания пандемииФото: Алексей БУЛАТОВ

КАПРЕМОНТ НЕ ОПЛАТИЛ – ПРО НОВЫЙ ЛИФТ ЗАБЫЛ

Также глава региона рассказал о том, почему в период самоизоляции не отменена для собственников жилья плата за капремонт. На это послабление со стороны властей надеялись многие жильцы много квартирных домов, которые оказались в затруднительном финансовом положении.

По словам Евгения Куйвашева, решение о временной отмене взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов приведет к негативным последствиям: подрядчикам нечем будет платить, которые делают ремонтные работы на средства из фонда капремонта.

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Еще один минус – под угрозой срыва окажется программа замены лифтов в многоэтажных домах. В этом году подрядчики выполнили годовой план на 36%. Если отменить плату за капремонт, то работы тут же остановятся.

В областном бюджете денег для компенсаций по оплате взносов за капремонт не предусмотрено.

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