«Из трех детей погиб младший»: что известно о семье, в чьем доме на Урале произошел крупный пожар

Сегодня днем, 4 мая, в свердловском поселке Арти произошла страшная трагедия – в частном доме заживо сгорел трехлетний малыш. Пожар произошел около 16:00, пока родители мальчика работали на заднем дворе, а он сам мирно спал в доме.

Заметив возгорание, родители бросились спасать сына, но сильное задымление и открытый огонь не пропустили их внутрь. Оперативно прибывшие пожарные сумели вынести мальчика на улицу, но спасти его уже, к сожалению, не удалось. Родители в попытке спасти ребенка получили сильные ожоги и были госпитализированы в больницу.

Дело на контроль взял Следственный комитет. Сейчас следователи опрашивают всех возможных очевидцев и назначают комплекс всех необходимых экспертиз, чтобы выяснить точную причину смерти мальчика, а также пожара.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Согласно предварительным данным, предполагаемый очаг возгорания оказался в районе детской кроватки, а причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Кроме того, сейчас проверяется семья мальчика и условия, в которых он жил. Также оказалось, что ЧП произошло в старом доме его родителей, рядом с которым был построен новый дом. Там взрослые наводили порядок, уложив трехлетнего Даниила спать.

- 40-летняя мама ребенка работает в поселковой администрации в должности специалиста, а 42-летний отец сидел дома и занимался воспитанием детей, которых в семье трое, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Погиб самый младший.

Дом сгорел полностью. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

По его данным, глава семьи, пытаясь спасти сына и ворваться в полыхающий дом, получил сильнейшие ожоги и был срочно госпитализирован. Сейчас за его жизнь борются врачи. Мама детей находится в состоянии шока. Она тоже получила ожоги, но не такие серьезные, как ее супруг. А 17-летнюю дочку и 12-летнего сына, брата и сестру погибшего Даниила, временно приютили у себя ближайшие родственники.

Следователи продолжают выяснять причину пожара.