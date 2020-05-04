Откроют ли в Екатеринбурге детские сады и помогут ли бездомным во время самоизоляции: отвечает Куйвашев

Губернатор Евгений Куйвашев продолжает публиковать ежедневную серию ответов на вопросы свердловчан, связанные с коронавирусом и режимом самоизоляции. На этот раз разговор пошел про открытие ЦГБ №1 для посетителей и помощь беременным и больным сахарным диабетом.

Можно ли включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине (как это сделали в Москве) в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина?

- Я абсолютно разделяю ваше мнение о том, что беременные и люди с хроническими заболеваниями нуждаются в особом внимании. Если говорить о беременных, то они приказом Минздрава России отнесены к группе риска по коронавирусу. Наше министерство, насколько мне известно, направило предложение о предоставлении беременным больничного листа в территориальное управление Фонда социального страхования РФ. Мы сегодня со своей стороны принимаем все меры по усиленному меднаблюдению за будущими мамами. Чтобы уберечь их здоровье, в женских консультациях усилен противоэпидемический режим, туда не допускают сопровождающих, работа ведется строго по записи. Внедрены все виды дистанционного наблюдения. Данные вносятся в специальную автоматизированную базу. Медицинская помощь в полном объеме оказывается и уральцам с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Пробка из машин скорой помощи образовалась рядом с ГКБ №24, куда отвозят больных коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ

Когда откроются детские сады?

- Я бы очень хотел назвать вам точную дату и, желательно, в самом недалеком будущем. Но пока, к сожалению, даже специалисты – инфекционисты, эпидемиологи, - не дают точных прогнозов того, когда распространение вируса пойдет на спад. Буквально сегодня главный государственный санварч России Анна Попова сказала о том, что полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным. Поэтому пока мы исходим из того, что детские сады у нас в регионе продолжают работать в режиме дежурных групп. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы вернем дошкольные учреждения к работе в обычном режиме.

Что делать с бездомными во время самоизоляции?

- Требования режима повышенной готовности одинаково относятся ко всем гражданам нашей страны. И в этом смысле ведомства и службы, которые сегодня ведут профилактику и борьбу с COVID-19, не делят людей в зависимости от их социального статуса. Сотрудники полиции любому человеку на улице, не соблюдающему условия режима самоизоляции, укажут на это. Также и санитарные врачи: если у человека без определенного места жительства будет выявлено заболевание, они проведут все необходимые санитарные мероприятия, а в больнице заболевшему окажут помощь. Наши соцслужбы сегодня усилили меры по поддержке бездомным. На круглосуточный режим работы переведен «Дом ночного пребывания». Кроме него, помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывают территориальные управления соцполитики, комплексные центры соцобслуживания и Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий. Есть у нас в регионе и сеть пунктов соцпомощи: это три десятка модульных зданий, где может быть предоставлена срочная соцпомощь, включая ночлег и обогрев.

В детских садах сейчас работают только дежурные группыФото: Алексей БУЛАТОВ

Когда откроют ЦГБ №1 для приема плановых специалистов?

- Временная отмена плановых приемов – вынужденная мера. Она необходима для того, чтобы минимизировать риски заражения для самих пациентов, и для снижения угрозы заноса коронавируса в лечебное учреждение. Как только эпидемиологическая ситуация позволит, мы сразу же снимем все ограничения. На данном этапе могу лишь посоветовать обратиться за консультацией к лечащему врачу или к специалисту по месту жительства.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 1 144 случая заражения коронавирусом. При этом за все время медикам удалось вылечить 166 человек. Кроме того, до 11 мая включительно в регионе действует масочный режим: теперь в общественном транспорте и любом закрытом помещении можно находиться только в маске.