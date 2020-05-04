2020-05-04T16:21:07+03:00
Происшествия

«Бросились в огонь спасать сына, но не успели»: в свердловском поселке в пожаре погиб трехлетний малыш

Когда произошло возгорание, родители убирались на заднем дворе, а их ребенок спал в доме
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сегодня днем, 4 мая, в поселке Арти, что в Свердловской области, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили тревожный вызов в 16:02 о том, что на улице Иосса загорелся частный жилой дом. На место выехали 20 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади в 90 квадратных метров огонь уничтожил имущество частного жилого дома. В момент обнаружения пожара хозяева дома находились на придомовом участке, занимаясь хозяйственными работами. В это время в доме спал их трехлетний сын, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Заметив возгорание, родители бросились спасать сына, но сильное задымление и открытый огонь не подпускали внутрь. Когда подъехали пожарные, они вынесли мальчика из горящего дома, но, к сожалению, спасти его не удалось. Он погиб. Родители в попытке спасти ребенка получили сильные ожоги и были госпитализированы в больницу.

Спасатели справились с огнем в течение 17 минут. В 16:25 завершилась разборка сгоревших конструкций. Сейчас на месте работают пожарные дознаватели и следователи, которые устанавливают причину возгорания.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Напомним, что в Свердловской области с 1 мая введен противопожарный режим. Это значит, что временно нельзя разводить в парках, лесопарках, а также на частных дачных участках открытый огонь, жечь траву и мусор. За этим пристально и с неба следят спасатели МЧС. Нарушителей наказывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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