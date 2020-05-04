«Это была разведка»: в небе над Екатеринбургом пролетели военные вертолеты

Сегодня днем, 4 мая, в небе над Екатеринбургом появились военные вертолеты. Как оказалось, это не была запланированная репетиция авиапарада в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Это была всего лишь разведка. Сами репетиции можно будет посмотреть завтра, 5 мая, и 7 мая в 11:00. Авиапарад состоится 9 мая в 11:00.

- Два вертолета Ми-8 пролетели по маршруту, по которому будет осуществляться пролет авиационной техники ЦВО в ходе тренировок 5 и 7 мая, а также 9 мая в рамках демонстрационного пролета авиации, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦВО.

Летчики пролетели по всему маршруту и выполнили разведку воздушного пространства на наличие высоких домов и сооружений Екатеринбурга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/776939" frameborder="0"></iframe> Над Екатеринбургом пролетели военные вертолеты.Видео: пресс-служба ЦВО

Как отметили в пресс-службе ЦВО, в День Победы над площадью 1905 года пролетят 22 «железные птицы»: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, а также самолеты Л-410, Ан-6 и Ан-12.

Кроме того, 30 апреля над аэродромом в Свердловской области военные летчики провели первую совместную тренировку парада Победы.

- В заранее определенной точке экипажи выполнили сбор и перелетели над аэродромом на минимальных интервалах и малых высотах от 200 до 400 метров, - рассказали в пресс-службе ЦВО. – При этом скорость, в зависимости от типов воздушных судов, составляла от 200 км/час для вертолетов и до 700 км/час для истребителей.

На прошлой неделе на полигоне под Екатеринбургом прошла первая тренировка праздничного салюта в честь 75-летия Победы. Посмотреть, как эпично все выглядело, можно здесь.

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