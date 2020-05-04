В Свердловской области за сутки нашли еще 53 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области официально зафиксировали еще 53 случая заражения коронавирусом. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Теперь в регионе 1 144 заболевших.

Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Березовского, Верхней Туры, Нижнего Тагила, Заречного, Ивделя, Карпинска, Кушвы, Первоуральска и Полевского.

- Врачи оценивают состояние 22 госпитализированных как тяжелое, 62 как средней тяжести, остальных как удовлетворительное, - сообщили в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить от коронавируса 166 уральцев. Кстати, накануне свердловский Роспотребнадзор опубликовал интерактивную карту распространения COVID-19 в регионе, где отмечены все населенные пункты с зараженными уральцами. Подробнее об это рассказано здесь.

Кроме того, коронавирус добрался и до журналистов: накануне стало известно о том, что пятерых сотрудников телеканала «ОТВ» отправили на карантин из-за подозрений на инфекцию. Один из работников заразился от члена семьи.

Чтобы поддержать врачей, которые ежедневно борются с COVID-19, накануне в Екатеринбурге «зажгли» телебашню. 180-метровая вышка на улице Луначарского озарилась красной иллюминацией, подключившись к международному флешбому. В рамках акции подсветку включала Останкинская башня в Москве, Эмпайр-стейт-билдинг в США, Бурдж Халифа в ОАЭ, Си-Эн Тауэр в Канаде и другие.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области действует масочный режим. С 1 по 11 мая жителям региона необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, магазинах и аптеках.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.

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