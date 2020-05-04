2020-05-04T08:45:49+03:00
Общество

Шествие студентов радиофака УрФУ пройдет в «Яндекс.Картах» из-за коронавируса

Весь праздник пришлось перенести в онлайн-формат
Мария Трапезникова
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Фото: Союз студентов ИРИТ-РТФФото: Союз студентов ИРИТ-РТФ
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В этом году в Екатеринбурге, 7 мая, состоится традиционное шествие студентов радиофака УрФУ. Только из-за пандемии коронавируса его пришлось, как и все крупные мероприятия, перенести в онлайн-формат. Поэтому теперь оно пройдет в «Яндекс.Картах», а само празднество – в соцсетях.

- Студенты и выпускники института будут заходить в свои мобильные приложения «Яндекс.Карт», искать сквер имени Попова и рядом с памятником в сервисе «Разговорчики» оставлять комментарии, которые будут в виде традиционных кричалок радиофака, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрФУ.

Само мероприятие продлится весь день – с 10:00 до 22:00. С самого утра и до 16:00 в соцсетях пройдут традиционные активности – квесты, игры, викторины. Студенты будут отвечать на познавательные и развлекательные вопросы, связанные с Днем радио и современными технологиями в области радиотехники и IT-сферы. Победителям точно также, как и в жизни, подарят призы.

Программа мероприятий на День радио. Фото: Союз студентов ИРИТ-РТФ

Программа мероприятий на День радио. Фото: Союз студентов ИРИТ-РТФ

Кроме того, факультет проведет Online science slam – это сражение пяти ученых в формате онлайн-конференции, на которой они защитят свои научные проекты.

- Участники должны будут за 10 минут рассказать о результатах своих исследований интересным, понятным любой бабушке языком, - добавили в пресс-службе. – Это неформальное мероприятие, обычно оно проходит в барах под музыкальный аккомпанемент. Только в этот раз включение будет из их домов. Но условия остаются такими же.

Но и это еще не все: лучшего ученого определят с помощью шумомера – зрители, слушающие выступление, будут хлопать в ладоши, а программа замерит громкость аплодисментов на каждого из участников. Кстати, все ученые – аспиранты и магистранты радиофака.

В 18:00 запланирован большой онлайн-концерт с выступлением творческих коллективов: с песнями, танцами, стихами и поздравлениями. На 20:00 запланировано шествие в «Яндекс.Картах» и онлайн поздравление от дирекции института и университета, а также партнеров и выпускников. Завершит торжественное мероприятие большое световое шоу на крыше БЦ «Высоцкий».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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