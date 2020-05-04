Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 4 мая 2020 года: «огненное» спасибо врачам и изолированные телевизионщики

ГЕОГРАФИЯ КОРОНАВИРУСА ШИРИТСЯ

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрировано 75 новых случаев коронавируса. Помимо уральской столицы COVID-19 диагностирован с жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Сысерти, Полевского, Верхней Пышмы, Шали, Артемовского, Серова, Асбеста, Березовского, Туринска, Волчанска, Ирбита, Красноуфимска, Нижнесергинского и Алапаевского районов, а также Белоярского ГО. Такие данные приводит оперативный штаб Свердловской области. Всего с начала февраля 2020 года в регионе зафиксирован 1091 случай коронавируса.

Кстати, свердловский Роспотребнадзор опубликовал интерактивную карту распространения COVID-19 в регионе, где отмечены все населенные пункты с зараженными уральцами. Подробнее об это рассказано здесь.

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На данный момент состояние 23 пациентов медики оценивают как тяжелое, средняя степень тяжести зафиксирована у 61 пациента, остальные находятся в состоянии средней тяжести.

За сутки из больниц Екатеринбурга выписано 7 человек. Таким образом с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале полностью излечились 160 человек.

Телебашня в Екатеринбурге "покраснела" во время участия во всемирном флешмобе. Фото: оперативный штаб Свердловской области

ВСЕМИРНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА В ПОДДЕРЖКУ ВРАЧЕЙ

Действующая телебашня в Екатеринбурге, расположенная по адресу улица Луначарского, 212 в парке имени Павлика Морозова 2 мая присоединилась к всемирному флешмобу в поддержку врачей, которые сейчас ведут бой с коронавирусной инфекцией.

Вышка, высотой 180 метров, вечером озарилась ярко-красной иллюминацией. Огни были зажжены с 21 до 23 часов.

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- Мы решили поддержать врачей в этот нелегкий период, а также поблагодарить тех, кто соблюдает режим самоизоляции, - рассказывает руководитель свердловского филиала РТРС Сергей Павлов.

Отметим, что в первый майский день в акции приняли участие Останкинская башня в Москве, Си-Эн Тауэр в Канале, Бурдж Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах, Эмпайр-Стейт-Билдинг в США и другие известные телевизионные объекты.

Памятка для жителей Екатеринбурга и Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ ПОД УДАРОМ

Специалисты ОТВ - «Областного телевидения» изолированы из-за вероятности заражения коронавирусом. В семье одного из сотрудников телеканала официально подтвержден случай заражения, после чего от работы отстранили пять сотрудников, которые общались с коллегой.

По словам генерального директора ОТВ Антона Стуликова, информация о ситуации на телеканале была оперативно передана в региональный Роспотребнадзор, после чего и было принято решение о переводе пяти человек на самоизоляцию.

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Отметим, что недавно телеканал отменил все эфиры с гостями в студии, а также отказался от большей части съемок в Свердловской области.

Напомним, что в майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области сохраняется режим самоизоляции. Уральцам разрешили провести эти дни на дачах, однако без привычных шашлыков – в регионе действует противопожарный режим.

Также в общественных местах следует появляться только в защитных масках.

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