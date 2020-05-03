Пять сотрудников Свердловского телевидения изолировали из-за коронавируса

Сотрудников Свердловского областного телевидения изолировали из-за подозрений на коронавирус. Пять человек отстранили из-за одного работника, чей член семьи заразился COVID-19. О возможном диагнозе он сообщил руководству.

Руководство ОТВ определило, кто общался с возможно уже инфицированным коллегой. Контактным сотрудникам сделан тест на коронавирус, сообщили на ОТВ.

- Мы сразу же сообщили в Роспотребнадзор о круге контактов. По решению врачей, прошёл забор проб на COVID-19, подозрения действительно есть. Протестировали практически всех сотрудников, кто работает в реальном режиме. Насколько мне известно, пять человек отправили на самоизоляцию. Медики с сотрудниками ОТВ общаются напрямую, – рассказал генеральный директор ОТВ Антон Стуликов.

На телеканале отметили, что с признаками болезни этот сотрудник на работу не выходил. Поэтому надеятся, что риск заражения коллег они минимизировали.

Сейчас ОТВ не приглашает гостей для участия в эфирах, отменили часть съемок. Больше половины работников компании отправили на удаленную работу.