2020-05-03T13:39:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Пять сотрудников Свердловского телевидения изолировали из-за коронавируса

Один из работников сообщил, что у члена его семьи подтвердился диагноз COVID-19
Юлия СТАЛИНА
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Контактным сотрудникам сделан тест на коронавирус, сообщили на ОТВ.Контактным сотрудникам сделан тест на коронавирус, сообщили на ОТВ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудников Свердловского областного телевидения изолировали из-за подозрений на коронавирус. Пять человек отстранили из-за одного работника, чей член семьи заразился COVID-19. О возможном диагнозе он сообщил руководству.

Руководство ОТВ определило, кто общался с возможно уже инфицированным коллегой. Контактным сотрудникам сделан тест на коронавирус, сообщили на ОТВ.

- Мы сразу же сообщили в Роспотребнадзор о круге контактов. По решению врачей, прошёл забор проб на COVID-19, подозрения действительно есть. Протестировали практически всех сотрудников, кто работает в реальном режиме. Насколько мне известно, пять человек отправили на самоизоляцию. Медики с сотрудниками ОТВ общаются напрямую, – рассказал генеральный директор ОТВ Антон Стуликов.

На телеканале отметили, что с признаками болезни этот сотрудник на работу не выходил. Поэтому надеятся, что риск заражения коллег они минимизировали.

Сейчас ОТВ не приглашает гостей для участия в эфирах, отменили часть съемок. Больше половины работников компании отправили на удаленную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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