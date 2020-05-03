В Екатеринбурге телебашня сказала «Спасибо» врачам, которые борются с коронавирусом

В Екатеринбурге телебашня присоединилась к международному флешмобу в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. 180-метровая вышка на улице Луначарского озарилась красной иллюминацией, передает Оперштаб Свердловской области. Яркие огни освещали телебашню с 21:00 до 23:00 по местному времени.

- Таким образом мы решили поддержать врачей в период борьбы с коронавирусной инфекцией и выразить благодарность тем людям, которые соблюдают режим самоизоляции», - сказал директор филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ» Сергей Павлов.

Фото: Оперштаб Свердловской области

Вчера в рамках акции подсветку включала Останкинская башня в Москве, Эмпайр-стейт-билдинг в США, Бурдж Халифа в ОАЭ, Си-Эн Тауэр в Канаде и другие.

В конце марта в благодарность медикам, сражающимся с коронавирусом, а также работникам других мобилизованных во время эпидемии служб на Эйфелевой башне крупными буквами засверкало слово Merci.

А также врачи устроили свой флешмоб в интернете. Медики фотографировались с табличками, где просили людей оставаться дома, пока те лежал людей с коронавирусом.