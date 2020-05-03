2020-05-03T10:41:43+03:00
Общество

В Свердловской области подтвердили еще 75 новых случаев коронавируса

Сейчас в регионе 1091 человек с диагнозом COVID-19
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Сейчас в регионе 1091 человек с диагнозом COVID-19.Сейчас в регионе 1091 человек с диагнозом COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области выявили 75 новых случаев короновируса. Инфекция подтвредилась у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Шали, Верхней Пышмы, Артемовского, Серова, Белоярского городского округа, Нижнесергинского района, Асбеста, Алапаевского района, Березовского, Туринска, Волчанска, Каменска-Уральского, Ирбита и Красноуфимска. Об этом заявляет оперштаб региона.

Фото: предоставлено Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом

Фото: предоставлено Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом

- Врачи оценивают состояние 23 пациентов как тяжелое, 61-го - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное. Выписано ещё 7 человек. Больницы покинули уже 160 пациентов, - заявили там.

Всего в регионе зарегистрирован 1091 случай новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области действует масочный режим. С 1 по 11 мая жителям региона необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, магазинах и аптеках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Две тысячи свердловчан стали добровольцами, чтобы спасать села от пожара
Губернатор Свердловской области призвал уральцев носить маски даже на улице
На 93 году жизни скончалась вдова родного племянника Николая II
131 уральца, вернувшегося из-за рубежа, отпустили с карантина на спортбазе «Курганово»
«Ушло 3 тысячи литров раствора»: в Екатеринбурге железнодорожный вокзал дезинфицировали от коронавируса
Житель Новоуральска вышел в магазин за пивом и внезапно угнал автомобиль
В Свердловской области от коронавируса вылечились еще три человека
С роддома в Первоуральске сняли карантин по коронавирусу
Роддом в Первоуральске закрыли на карантин, пациенток переводят в Екатеринбург
В оперштабе по борьбе с COVID рассказали, как врач скорой помощи из Екатеринбурга мог заразиться коронавирусом
На Урале во время рыбалки погиб 53-летний мужчина
Евгений Куйвашев заявил, что салют по случаю 9 мая спровоцирует екатеринбуржцев на нарушение режима самоизоляции
«Ситуация ухудшается»: главный санитарный врач области рассказал, как свердловчанам нужно себя вести в майские праздники
В Екатеринбурге сотрудница ГУФСИН отговорила мужчину прыгать с моста
В майские праздники полиция Екатеринбурга будет искать нарушителей режима самоизоляции
На Урале бывшего советника вице-губернатора, обвиняемого во взятке, отправили в СИЗО
С 1 мая в Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим
«К нам пришла тревожная новость»: у двоих жителей закрытого города Новоуральск подтвердился коронавирус