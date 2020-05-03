В Свердловской области подтвердили еще 75 новых случаев коронавируса

В Свердловской области выявили 75 новых случаев короновируса. Инфекция подтвредилась у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Шали, Верхней Пышмы, Артемовского, Серова, Белоярского городского округа, Нижнесергинского района, Асбеста, Алапаевского района, Березовского, Туринска, Волчанска, Каменска-Уральского, Ирбита и Красноуфимска. Об этом заявляет оперштаб региона.

Фото: предоставлено Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом

- Врачи оценивают состояние 23 пациентов как тяжелое, 61-го - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное. Выписано ещё 7 человек. Больницы покинули уже 160 пациентов, - заявили там.

Всего в регионе зарегистрирован 1091 случай новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области действует масочный режим. С 1 по 11 мая жителям региона необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, магазинах и аптеках.