Карта коронавируса в Свердловской области: в каком районе есть зараженные

Появилась карта коронавируса в Свердловской области, где указано в каком районе региона есть зараженные COVID-19. Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор на официальной странице.

По данным ведомства, большой очаг заражений приходится на Екатеринбург. В Уральской столице 651 случай, далее идет Полевской – 39 человек, за ним Красноуфимск – 17 человек, в Березовском – 17, Нижнем Тагиле – 14.

Теперь можно посмотреть, в каких районах области есть зараженные. Фото: 66.rospotrebnadzor.ru

На карте можно увидеть в каком городе или селе были случаи коронавируса, указаны улицы, но не установлены номер домов.

На 2 мая 2020 года в Свердловской области под медицинским наблюдением находится 22100 граждан. Это люди, которые ждут результатов тестирования на COVID-19.

- В стационарах области находится 908 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего лабораторно подтверждено 1016 случаев заражения COVID-19, - сказали в пресс-службе Роспотребнадзоре.

Фото: 66.rospotrebnadzor.ru

Интерактивную карту можно посмотреть здесь.

Добавим, количество заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 1000 человек. По данным на 2 мая, за сутки COVID-19 обнаружен у 81 человека.

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