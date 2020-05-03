Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 3 мая 2020 года: лечение через интернет и подробности вспышки в санатории

ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА

За сутки в Екатеринбурге и Свердловской области коронавирус подтвердился у 81 человека, которые были доставлены в больницы уральской столицы. Таким образом, на сегодняшний день на Среднем Урале с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 1016 человек. В стационарах Свердловской области сейчас с подозрением на коронавирус находятся 908 человек.

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Число выздоровевших от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области также с каждым днем постепенно растет. На данный момент их количество таких – 153 человека. Они прошли полный курс лечения и выписаны домой.

Состояние 19 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 59 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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ДИСТАНЦИОННАЯ ПИЛЮЛЯ

В Екатеринбурге и Свердловской области пациентов с коронавирусом, который они переносят в легкой форме, могут перевести на дистанционное лечение. То есть лечиться они будут дома, а с медиками общаться – через интернет посредством видеочата.

Решение может быть принято уже на днях с подачи министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова. При переводе на домашнее лечение будут учитываться бытовые условия пациента. Главное – не ставить под удар родственников заболевших коронавирусом уральцев.

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Причина такого решения кроется в нехватке мест в больницах Екатеринбурга – заболевших граждан с каждым днем все больше, а количество коек ограничено. На днях федеральное правительство решило внести в список потенциальных площадок НИИ охраны материнства и младенчества (ОММ) – лучший роддом Екатеринбурга и Свердловской области.

Однако этому сначала воспротивились сотрудники и пациенты медицинского учреждения, а потом и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, направивший официальное прошение премьер-министру России Михаилу Мишустину. Однако через день премьер сам заболел коронавирусом, поэтому как отреагируют на просьбу и.о. главы кабмина Андрей Белоусов – неизвестно.

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ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЗАКРЫТОМ САНАТОРИИ «ОБУХОВСКИЙ»

Многих жителей Екатеринбурга и Свердловской области волнует вопрос, что происходит в санатории «Обуховский», где коронавирусом заразились десятки человек, находящихся на обсервации.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сюда привезли на обсервацию большую группу вахтовиков, в числе которых есть и уральцы. У всех поначалу были отрицательные тесты на COVID-19, однако вскоре четыре человека почувствовали недомогание, у них проявились признаки ОРВИ. В итоге больше 130 человек оказались заражены опасным вирусом.

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Сегодня там оказывается необходимая медицинская помощь заболевшим. У них легкая форма коронавируса. Персонал санатория обеспечен необходимыми средствами защиты. Общественные пространства «Обуховского» постоянно усиленно дезинфицируются.