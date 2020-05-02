Где можно не надевать маску и как безработному встать на учет, не имея прописки: отвечает губернатор Свердловской области

В Свердловской области продолжается режим самоизоляции. Сегодня, 2 мая, коронавирус был подтвержден у 81 человека. Таким образом с начала пандемии COVID-19 заразились уже 1016 жителей региона. Ниже мы публикуем ежедневные ответы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на вопросы жителей региона о ситуации:

- Надо ли носить маски на улице? В указе — одно, Креков (заместитель губернатора Павел Креков, - Ред.) — другое говорит, мол, не надо, а полиция сегодня подходила и говорила: «Наденьте».

- Разночтений тут нет – в указе об особом режиме сказано, что носить маску нужно во всех общественных местах, к коим относятся и магазины, и общественный транспорт, и улицы. С одной стороны, людей сейчас немного, но, согласитесь, вы не можете всю дорогу на работу, например, контролировать, не подошли ли слишком близко к другим людям, скажем, ожидая разрешающего сигнала светофора на перекрестке. Понятно, что во всем должен присутствовать здравый смысл – думаю, Павел Владимирович говорил об этом – и если вы идете, чтобы выбросить мусор по совершенно пустому двору, который формально тоже является общественным местом, там можно обойтись и без маски. А если по улице Вайнера в Екатеринбурге, где, несмотря на все ограничения, сохраняется очень высокий трафик, то без маски уже не обойтись. Проще говоря, критерий один – окажетесь ли вы рядом с другими людьми. В условиях любого крупного населенного пункта ответ на этот вопрос практически всегда будет утвердительным.

Сейчас всем жителям региона, в общественных местах и транспорте нужно носить маски.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему нельзя ввести более жесткие меры контроля за Москвой? Это сейчас наша Ухань. В Китае сразу все перекрыли, а у нас люди приезжают и разбредаются по городу. Взрослые люди, а никакой ответственности!

- Не думаю, что ситуацию в Ухани и в Москве корректно сравнивать, хотя бы потому, что на начальном этапе вообще было почти ничего не известно о том, с какой угрозой все мы столкнулись, а значит и контроль нужен был тотальный. В столице сейчас введены серьезные меры профилактики - как вы знаете, власти вынуждены выдавать всем москвичам электронные пропуска. При этом почти сразу после того, как ситуация с коронавирусом начала развиваться, существенно снижена была деловая миграция жителей - мы, например, запретили все командировки. Жители неблагополучных по COVID-19 регионов обязаны сообщать о своем прибытии и самоизолироваться на две недели, за нарушение этих условий предусмотрена серьезная ответственность. На всех крупных транспортных узлах у нас сегодня установлены тепловизоры. Поэтому пока мы считаем принятые меры достаточными. Все-таки жизнь не останавливается, у людей есть разные жизненные ситуации, и совсем ограничить въезд к нам на данном этапе вряд ли разумно.

- Я клиент "Уральских Авиалиний" и понимаю, выплата денег пассажирам экономически ударит по компании. Я сам из предложенных УА вариантов выбрал сертификат. Меня смущает, что вырастет инфляция и на этот сертификат я смогу приобрести перелет только с доплатой. И если бы у меня был не сертификат, а живые деньги, я бы инфляционный рост компенсировал банковским процентом. Впоследствии смог бы купить билет с ценой выше. Конечно УА предлагает просто изменить даты вылета, при этом просят доплату и ограничивают изменения полугодовым периодом. Нормально, если бы они предлагали перелет в течение трех лет без доплат.

- Такие вопросы поступают мне практически ежедневно. Ситуация с CODIV-19 - это испытание для всех сегодня: для людей, и для бизнеса. И авиакомпании, я думаю, также как и вы столкнулись здесь скорее с обстоятельствами непреодолимой силы. Понимая, что клиенты остались без запланированных поездок, наши авиаперевозчики при всем желании вряд ли могут мгновенно удовлетворить любые желания пассажиров по изменениям условий договора. Все таки три года, как вы понимаете - серьезный срок, за который может измениться многое: цены на топливо, обслуживание воздушных судов аэропортами, поэтому авиакомпания и оговаривает такую возможность. Тем не менее, могу предположить, что в дальнейшем, когда полеты будут возобновлены, руководство авиакомпании уделит особое внимание сохранению приемлемых условия приобретения билетов для своих пассажиров. Тем более тех, кто остался с ней в это непростое время.

На улицу без необходимости лучше не выходить.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Муж не работает. На работу не устроиться никак. Мы живем в Заречном. Как прожить, пока не кончится коронавирус? Встать на учет в центр занятости он не сможет, так как нет прописки тут.

- Ваш муж может встать на учет в центр занятости по экстерриториальному принципу - даже если он прописан в другом регионе. Сейчас все делается дистанционно через сайт "Работа в России". Ему необходимо направить заявление через сайт и отметить в заявлении пункт "услуги по месту прописки". Хочу также напомнить, что у нас по-прежнему во многих отраслях и территориях наблюдается дефицит кадров: в базе Свердловской области больше 34 тысяч вакансий, а в округе, куда входят Асбест и Заречные - 800 предложений на работу по 400 зарегистрированных безработных граждан. Поиск работы удобно вести на портале департамента по труду и занятости szn-ural.ru и на упомянутом мною уже портале "Работа в России". Кстати, в Свердловской области началась посевная кампания, затем будет уборочная. В сельское хозяйство, особенно на сезонные работы, всегда требуются рабочие руки, и прописка здесь не важна. Информацию о работе на сельхозпредприятиях вы также можете получить в центре занятости.

С начала пандемии в регионе заразились COVID-19 1016 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что по правде происходит в санатории "Обуховский?"

- В "Обуховский" некоторое время назад въехала большая группа наших соотечественников, в том числе и уральцев. Это люди, работающие вахтовым методом. Прибыли они организованно, все имели документы о первичном отрицательном анализе на коронавирус. Однако уже по прибытию сразу у четырех человек были выявлены признаки ОРВИ, из чего специалисты сделали выводы, что с высокой долей вероятности они больны. Все вахтовики сразу же были изолированы на территории санатория. Его перевели в режим обсерватора, за ними установили медицинское наблюдение, взяли у них новые анализы в соответствии со всеми протоколами. И вот сейчас мы начали получать данные референс-лаборатории, к сожалению положительные. Сегодня у нас там больше 130 человек с подтвержденным диагнозом. Хочу подчеркнут, что внутри санатория работает частное охранное предприятие, за периметром установлен контроль полицией, режим не нарушается. Вся необходимая помощь заболевшим, конечно, также оказывается. К счастью, все переносят вирус легко. Персонал санатория, как мне докладывают, обеспечен средствами индивидуальной защиты в достаточно количестве, люди также проживают на территории санатория, чтобы не унести вирус в семьи. Муниципальные власти проводят исчерпывающие мероприятия по дезинфекции общественных пространств.

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