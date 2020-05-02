Минимум мебели и банка приправ: как выглядит жилище террористов, уничтоженных в Екатеринбурге

О том, что в ночь со среды на четверг в поселке ручеек проводилась антитеррористическая операция, сейчас говорят лишь следы от пуль на том самом доме, в котором прятались трое террористов. Даже местные жители, когда их спрашиваешь о тех событиях, делают вид будто ничего не произошло. А про сам опустевший дом говорят чуть ли не с шуткой:

- Дом теперь пустой, заселяйся, кто хочет.

Сейчас дом обесточен.Фото: Олег ГАЛИМОВ

А между тем в него не то что заселиться, но и войти сейчас нельзя. Дом, хотя вообще то это сторожка, опечатан, так как внутри находилась штаб-квартира террористов ИГИЛ (запрещенная в России организация, - Ред.). Перепитии их подготовки к терактам журналисты «Комсомолки» восстанавливали по крупицам. Незадолго до развязки бесхозную сторожку у садового товарищества арендовал бородатый мужчина лет сорока, который представился Юрием.

- Выглядел он, как не русский и борода у него была густая. Но при этом говорил без акцента, - рассказывает Марина Горохова, председатель садового товарищества «Ручеек». - Имя и фамилия у него были русские, как и паспорт. Он даже прописан был в Екатеринбурге. Сказал, что он бригадир строительной фирмы. Дом ему нужен, чтобы хранить инструменты. Так как сторожка пустовала, мы без проблем ему сдали дом в аренду. За месяц он заплатил 5000 руб. Но больше я его не видела. Дом постоянно был на замке. Может быть, приезжали ночью.

При штурме окна в доме были выбиты.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Для передвижений по городу, по предварительной информации, террористы использовали серебристый ВАЗ 2112. Эта машина была припаркована у дома в ночь, когда к нему приехали спецслужбы. Электричество в садовых товариществах (их тут несколько впритык друг к другу, - Ред.) отключили. Жильцов домов, ближайших к месту, в котором засели террористы, попросили покинуть жилища и на время спецоперации посидеть в автобусе.

Затем, около трех часов ночи всю округу разбудила стрельба.

Предельно аскетичная внутренняя обстановка.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Около трех автоматных очередей услышали люди. Как оказалось, окруженным террористам предложили сдаться, но те лишь открыли огонь по спецназу ФСБ и в итоге были уничтожены. По словам нашего источника в силовых структурах, все боевики были гражданами России, хотя у одного было также и гражданство Азербайджана. Также они раздобыли оружие, включая пистолеты Макарова, и изготовили самодельное взрывное устройство.

- Среди объектов, на которые планировалось нападение, был ряд объектов Минобороны, а также здание на Уралмаше, - рассказал источник.

На подоконнике удалось найти остатки сахара, банку для приправы и пустой бокс для диска с антивирусом.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Дом, в котором террористы организовали штаб-квартиру сейчас в настолько плачевном состоянии, что любой прохожий может с легкостью заглянуть через разбитые окна внутрь. Все-таки при штурме они были разбиты.

Тех, кто снимал домик местные жители практически не видели. Судя по интерьеру, террористы и не жили в нем. Диванов и кроватей на троих человек внутри нет. Задний же двор сторожки больше похож на свалку бытовых отходов. Удобства - на улице. На подоконнике лежали остатки сахара, банка из-под приправы и коробка от диска с антивирусом. Электричества в сторожке сейчас нет.

На предложение сдаться боевики открыли огонь и в результате перестрелки были уничтожены.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Дом напротив. Именно с его второго этажа спецназ ФСБ начинал обстрел сторожки.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сейчас вход в дом опечатан.Фото: Олег ГАЛИМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Планировали взрывы на Уралмаше»: Что известно о террористах, которых ФСБ уничтожили в Екатеринбурге

В ночь с 29 на 30 апреля 2020 сотрудники Свердловского ФСБ провели спецоперацию по ликвидации террористов. Она проходила в Чкаловском районе Екатеринбурга, в садовом товариществе «Ручеек». Там 17 апреля трое мужчин арендовали одноэтажный сторожевой домик на улице Абрикосовая. (Подробнее)

«Террористы жили в доме сторожа»: стали известны подробности ночной операции ФСБ в Екатеринбурге

Ночью на территории коллективного сада жители слышали автоматную очередь. (Подробности)