2020-05-02T14:49:04+03:00
Общество

Уральских пациентов с легкой формов COVID-19 могут перевести на домашнее лечение

Связываться с врачами они будут по телефону, через Zoom и Skype
Данил СВЕЧКОВ
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В субботу, 2 мая, в регионе подтвердился 81 новый случай заболевания коронавирусом.В субботу, 2 мая, в регионе подтвердился 81 новый случай заболевания коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области собираются принять новые меры по лечению пациентов с COVID-19. Тех, кто переносит заболевание в легкой форме могут перевести на домашнее лечение. Это решение правительство Свердловской области планирует принять в ближайшие дни, сообщает znak.com, сотрудники которого взяли интервью у Андрея Цветкова, министра здравоохранения Свердловской области.

- В первую очередь решение будет касаться контактных, - говорит Андрей Цветков в интервью. - Мы не должны ставить под угрозу пожилых, людей с хроническими заболеваниями, мы будем учитывать бытовые условия дома, с кем человек живет.

Министр здравоохранения отмечает, что пациентов с легкой формой CODIV-19 обследуют, после чего выдадут препараты для лечения и будут наблюдать амбулаторно. С врачами пациенты будут связываться по телефону, через Zoom и Skype.

Добавим, что сегодня COVID-19 подтвердился еще у 81 жителя региона. Таким образом общее количество тех, кто с начала пандемии заразился теперь равно 1016.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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