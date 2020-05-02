Погода на майские праздники в Екатеринбурге: 2020: осадков не обещают, но за окном дождь

Из-за ситуации с коронавирусом в майские праздники нужно сидеть дома, ну или самоизолироваться на даче. И погода, похоже, в этом нам помочь не захотела. После дождливой субботы, наступит два довольно сухих дня. Так, по данным синоптиков, в воскресенье, 3 мая, в Екатеринбурге столбики термометров ночью опустятся до 0...+2 градусов Цельсия. Днем они поднимутся до +8...+10 градусов.

- Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ветер северо-западный, со скоростью 4-9 метров в секунду.

В понедельник же, 4 мая, днем столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов. Ветер будет северо-западный, западный со скоростью до девяти метров в секунду. Осадков не предвидится, зато ожидается переменная облачность.

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