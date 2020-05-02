2020-05-02T09:33:09+03:00
Общество

Погода на майские праздники в Екатеринбурге: 2020: осадков не обещают, но за окном дождь

Столбики термометров поднимутся до +15 градусов Цельсия
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Даже если погода будет хорошая, из дома в праздники лучше не выходить, чтобы не подвергать свое здоровье опасности.Даже если погода будет хорошая, из дома в праздники лучше не выходить, чтобы не подвергать свое здоровье опасности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Из-за ситуации с коронавирусом в майские праздники нужно сидеть дома, ну или самоизолироваться на даче. И погода, похоже, в этом нам помочь не захотела. После дождливой субботы, наступит два довольно сухих дня. Так, по данным синоптиков, в воскресенье, 3 мая, в Екатеринбурге столбики термометров ночью опустятся до 0...+2 градусов Цельсия. Днем они поднимутся до +8...+10 градусов.

- Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ветер северо-западный, со скоростью 4-9 метров в секунду.

В понедельник же, 4 мая, днем столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов. Ветер будет северо-западный, западный со скоростью до девяти метров в секунду. Осадков не предвидится, зато ожидается переменная облачность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 2 мая 2020 года: тревожный антирекорд и правила выживания в праздники

Тревожный рекорд поставила в первый день мая Свердловской область. За сутки здесь коронавирусом заразились 232 человека. Динамика роста сильно подросла всего за 24 часа. Теперь заболевших COVID-19 везут в больницы Екатеринбурга из самых разных уголков Среднего Урала. (Подробнее)

Печальный рекорд: за сутки в Свердловской области выявили 232 новых случая коронавируса

Беспрецедентно высокое число новых случаев коронавируса зарегистрировано на Среднем Урале. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Блондинку принесли в жертву»: почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp
Елена Устинова приказала штрафовать нарушителей самоизоляции и поставила участковым минимальный план. А теперь в МВД сообщили, что майора решили уволить
Посол России в Беларуси: «Рад работать в Минске, где в 30-х мой дед служил инженером на «Беларускай чыгунке»…»
Ровно год назад, 30 апреля, Дмитрий Мезенцев был назначен послом. Мы побеседовали с Дмитрием Федоровичем об отношениях между странами и узнали, где он успел побывать и что увидеть за это время в Беларуси
Новости 24
В оперштабе по борьбе с COVID рассказали, как врач скорой помощи из Екатеринбурга мог заразиться коронавирусом
На Урале во время рыбалки погиб 53-летний мужчина
Евгений Куйвашев заявил, что салют по случаю 9 мая спровоцирует екатеринбуржцев на нарушение режима самоизоляции
«Ситуация ухудшается»: главный санитарный врач области рассказал, как свердловчанам нужно себя вести в майские праздники
В Екатеринбурге сотрудница ГУФСИН отговорила мужчину прыгать с моста
В майские праздники полиция Екатеринбурга будет искать нарушителей режима самоизоляции
На Урале бывшего советника вице-губернатора, обвиняемого во взятке, отправили в СИЗО
С 1 мая в Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим
«К нам пришла тревожная новость»: у двоих жителей закрытого города Новоуральск подтвердился коронавирус