Депутаты и представители прокуратуры оценили уборку и дезинфекцию подъездов

Председатель гордумы Игорь Володин, депутат Владимир Стругов и старший помощник прокурора города Елизавета Зиновьева проверили качество уборки и дезинфекции подъездов жилых домов в условиях пандемии COVID-19. Вместе с ними в рейде приняли участие журналисты. Выехать на адреса народные избранники решили после частых обращений на горячую линию муниципального парламента.

- Заявители настаивали, чтобы мы приехали. Звонили они постоянно. Мы разъясняли, что необходимо обращаться в Администрацию города, чтобы приняли соответствующие меры. Но так как люди продолжали звонит и говорить, что вопрос не решен, мы организовали этот выезд. Все поступившие обращения будут официально переданы в Администрацию города и Департамент государственного жилищного и строительного надзора, – пояснил причины рейда спикер Игорь Володин.

После появления информации по объезду в СМИ некоторые управляющие компании отреагировали на просьбы горожан.

Дом № 10 по улице Маршала Жукова расположен в центре Екатеринбурга и обслуживается УК «Верх-Исетская». С обстановкой дел гостей познакомил председатель Совета многоквартирного дома Сергей Вялков. Мужчина недоволен тем, что дезинфекция подъезда производится редко.

- В управляющую компанию обращался. Все протирается: и кнопки, и ручки – один раз в неделю. Есть у нас темные лестницы, где достаточно грязно и уборка производится один раз в год сухая», – рассказал мужчина.

Следующий пункт рейда – дом № 16 по улице Черепанова. Управляющая компания та же.

- Ни разу не видела, – комментирует дезинфекцию в своем подъезде пенсионерка Галина Пушкарева.

Местный житель Вальтер Рейнгольд тоже отмечает, что, выходя из квартиры, не чувствует запаха дезинфицирующих средств.

Многие жильцы жалуются, что в подъездах давно не проводилась влажная уборка. Фото: Официальный сайт Екатеринбургской городской думы

Однако, именно в этот день коммунальщики все-таки наведались в многоквартирик и старательно протерли кнопки, ручки общедомового имущества. Отвечая на вопрос депутатов о частоте таких уборок, женщины начали путаться: одна сказала, что службы приходят в дом ежедневно, другая – несколько раз в месяц.

Еще одна точка в маршруте – Бебеля, 148. Многоэтажка обсуживается УК «РЭМП Железнодорожного района». Проживающий в доме пенсионер Олег Кириллович рассказывает, что раньше уборки были лучше и чище.

- Раньше проводили на одной неделе влажную уборку и на следующей неделе – сухую. Сейчас нет. Когда мы стали звонить, нам сказали, что подъезды убираются по графику. Но месяц прошел и ни одного человека не было, влажной уборки так и не было, – сказал Олег Кириллович.

Вышедшая к депутатам Светлана Щербинина и вовсе говорит о шокирующий вещах: якобы из их подъезда забрали человека с подозрением на коронавирус. Помещения обработали, но не вымыли.

- В субботу увезли человека. В подъезде пахло хлоркой. Кто обрабатывал не знаю. Я позвонила в ЖЭК, говорю, ко мне ходят осматривают ребенка. Вымойте подъезд, перила хотя бы, что-то сделайте. «Это другая организация", - ответили мне. Какая другая организация? У меня нет задолженности по ЖКХ. Я хочу жить в нормальном подъезде», – высказалась женщина.

Депутаты гордумы зафиксировали услышанное и раздали жильцам защитные средства: медицинские маски, перчатки.

Жители дома № 28 по улице 40-летия Октября на качество уборки и дезинфекции от УК «Орджоникидзевская» не жалуются, хотят только, чтобы работы проводились чаще.

По словам Нины Межебургской, вирус может оказаться в подъезде в любой момент и чем чаще будут проводить дезинфекцию, тем лучше.

Помощник прокурора города Елизавета Зиновьева отметила, что вся собранная информация будет направлена в районные прокуратуры. Фото: Официальный сайт Екатеринбургской городской думы

К сожалению, мы убедились, что обработка происходит некачественно. Подобные выезды мы продолжим, чтобы контролировать выполнение всех мер, которые требует ситуация, – подвел итоги объезда спикер Игорь Володин.

Что касается Администрации города: конечно, хотелось бы, чтобы профильный заместитель Главы Екатеринбурга и Глава Екатеринбурга все-таки активнее включались в эти вопросы. Мы видим, что в целом по Екатеринбургу этот вопрос находится в режиме красной мигающей кнопки. Жители видят, что есть над чем работать, – добавил Владимир Стругов.

Представитель прокуратуры отметила, что вся собранная информация будет направлена в районные прокуратуры для дальнейшего разбирательства.