«Косолапый рейс»: спасенных от браконьеров медвежат, отправили самолетом из Екатеринбурга в Хабаровск

С громким ревом в грузовой терминал аэропорта Кольцово заезжает погрузчик. Только вот звуки издаются не от машины, а от пластмассовой коробки размером с большой чемодан. Внутри ценный и живой груз – три медвежонка. Малыши кричат от испуга, ведь на них сейчас нацелены десятки фото и телекамер. Сегодня они герои.

- Сейчас мы их покормим любимым лакомством и они успокоятся, - сказал мужчина в медицинской маске и голубой манишке с надписью «Приют для диких животных «Спаси меня»».

Сиротки родились в январе.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина это ветеринар Карен Даллакян, известный зоодоктор из Челябинска. Недавно он спасал тигренка Симбу, которого замучил живодер-фотограф в Сочи, а теперь в руки Карена попали косолапые сиротки.

- Эти малыши родились в январе-феврале. Скорее всего их маму убили браконьеры, а медвежата остались. Нам позвонили волонтеры из ХМАО, сказали, что увидели объявление о продаже медвежат. Мы помогли собрать деньги и вот так сироты оказались у нас. Найти, кто именно продавал малышей нам не удалось, но у нас задача другая – спасти их, - рассказал нам Карен, пока разливал в железную миску сгущенное молоко.

Два брата Максимум и Минимум и их сестренка Мидея.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тарелку с молоком добрый доктор крошит печенье и ставит рядом с клеткой. Достают одного медвежонка, который уже не замечая толпу журналистов, ползет к угощению.

- Это малыш Максимум, в клетке его братик Минимум и сестренка Мидея, - ответил доктор.

Ветеринар Карен Даллакян, известный зоодоктор из Челябинска.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока малыши ели, Карен рассказал, в каком состоянии к ним поступили медвежата. По словам ветеринара, тройняшки были истощены и напуганы. Волонтерам пришлось несколько месяцев их выхаживать. Сейчас они набрали вес и их решили отправить в заповедник.

Медвежат выходили волонтеры. К ним они попали истощенными и напуганными.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, малышей согласились принять в Хабаровске. Там медвежата будут жить в естественной для них среде, а в будущем их выпустят на волю. Адаптироваться к жизни в лесу они смогут в течении полутора лет.

Сегодня вечером из аэропорта Кольцово троих медвежат отправят в Хабаровск. Сироты полетят бортом «Уральских авиалиний» и уже утром следующего дня будут на месте.

Утром сиротки будут уже в новом доме - заповеднике в Хабаровске.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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