«Окна дрожали, будто при землетрясении»: на севере Свердловской области при горном ударе пострадали шахтеры

В четвертом часу дня на шахте в поселке Калья, что рядом с Североуральском произошло ЧП. Как сообщает источник «Комсомольской правды», случился горный удар, который почувствовали в том числе и все жители поселка.

- Это было как землетрясение, - рассказывает местный житель. - Волной оно пробежало по Калье. Посуда подпрыгивала, стекла дрожали. Впрочем, такое довольно часто бывает. Обычный горный удар.

Тем не менее, по предварительной информации, из-за случившегося пострадали горняки, находившиеся в шахте.

- 30 апреля на шахте «Кальинская» произошел горный удар - локальное подземное землетрясение, - прокомментировал Роман Лукичев, официальный представитель рудника. - В результате пострадало три человека, они находятся под медицинским наблюдением, им оказывается необходимая помощь. Работа на участке приостановлена.

Всего рядом с местом горного удара находились восемь горняков. Трое из них пострадали. Архивный снимок.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечают на самом предприятии, горные удары - это одна из наименее прогнозируемых сейсмических активностей. Обычно они происходят на глубине в 150-1000 метров. Это похоже на маленькое землетрясение, которое может «выбрасывать» из стен куски породы.

Источник в Североуральске отметил, что все трое пострадавших горняков находятся в состоянии средней тяжести. Они сами смогли подняться на поверхность, вместе с пятью другими шахтерами, которые в тот момент находились рядом с ними. Состояние пострадавших уточняется, но они находятся в сознании.

Между тем, случившимся происшествием уже заинтересовались сотрудники Следственного комитета России.

- Организована доследственная проверка по сообщению о травмировании нескольких рабочих шахты, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента. Истребуется документация о проводившихся работах на шахте, о прохождении инструктажа по технике безопасности, должностные инструкции, иная документация.