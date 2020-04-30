2020-04-30T11:41:58+03:00
Общество

«Мы не намерены сдаваться»: в Екатеринбурге со скандалом выселяют «Дом Печати»

Сейчас в помещении проходит опись имущества с представителями УК и арендодателем
Мария Трапезникова
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Фото: представитель TeleClub GroupФото: представитель TeleClub Group
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Сегодня утром, 30 апреля, в Екатеринбурге закрывают концертную площадку «Дом Печати», которая входит в TeleClub Group. В данный момент в помещении находится ее сотрудники, а также представители ООО «Татлинъ», который является арендодателем площадки. Они опечатывают помещение и проводят опись всего имущества.

- Есть понятия, как отделимые и неотделимые улучшения. Сейчас на месте работает наш специалист, который это определяет и все записывает, - рассказал «КП-Екатеринбург» представитель TeleClub Group. - Мы сейчас просим, чтобы нам разрешили вывезти алкоголь, продукты питания, цветы, мебель.

На место приехали полицейские. Фото: представитель TeleClub Group

На место приехали полицейские. Фото: представитель TeleClub Group

Конфликт у «Дома Печати» с компанией «Татлинъ» произошел в середине апреля из-за того, что площадка не могла погасить аренду – из-за пандемии коронавируса были отменены все концерты, на которых все и держалось. И хотя «Дом Печати» арендует площадку в здании, которое принадлежит Правительству РФ, никакой помощи от властей в виде «арендных каникул» он не получил. А все потому, что арендует площадку через посредника, которым является ООО «Татлинъ». А эта компания, в свою очередь, отказалась дать ей даже отсрочку.

- Они заняли очень жесткую позицию: не дают нам даже отсрочки, на которую они сами имеют право. И мы, конечно, надеялись, что субарендаторы тоже ее получат, - рассказал продюсер «Дома Печати» Семен Гальперин. – И они даже не дают хозяевам арендованного нами оборудования забрать его, чтобы нам не приходилось платить еще и за его охрану во время карантина. Реально закрыли ворота и не дают проехать машине.

В Екатеринбурге выселяют "Дом печати".Видео: представитель TeleClub Group

Сейчас в помещении находятся представители «Татлина», включая гендиректора Станислава Цвеленьева, и управляющей компании «Тамплиеры», а также сотрудники TeleClub Group: представители службы безопасности, директор, бар-менеджер, управляющая, пресс-служба и два оператора. К помещению также приехали сотрудники полиции, однако вскоре уехали ни с чем.

Фото: представитель TeleClub Group

Фото: представитель TeleClub Group

- Представитель УК посчитал, что я веду себя агрессивно, и вызвал полицию. Хотя я просто на громкой связи громко разговаривала с нашим юристом, выясняя, как нам действовать дальше, - рассказал представитель TeleClub Group. – Сначала Станислав, гендиректор «Татлина», объяснил это тем, что мы нарушаем закон о массовом скоплении людей. В итоге участковый приехал и уехал.

Представители TeleClub Group собираются бороться до конца и отвоевать помещение: «Будем держать руку на пульсе, мы не намерены сдаваться». Чтобы хоть как-то поддержать площадку, многие жители Екатеринбурга стали публиковать в соцсетях фотографии, сделанные на концертах в «Доме Печати», запустив большой флешмоб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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