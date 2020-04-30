2020-04-30T11:30:42+03:00
Происшествия

Экс-советника вице-губернатора Свердловской области задержали по подозрению во взятке

Владислав Русаков работал у Сергея Бидонько с 2018 года, а до этого он был замглавы уральского города Лесного.
Юлия СТАЛИНА
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Фото: сайт администрации ЗАТО ЛеснойФото: сайт администрации ЗАТО Лесной
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Владислава Русакова, бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько задержали полицейские. Как сообщает Следственный комитет региона, Русакова подозревают в получении взятки. Сумма не уточняется.

- Следственным отделом по ЗАТО г.Лесной СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Екатеринбурга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), - говорят в ведомстве.

Отметим, Владислав Русаков до 2017 года занимал должность замглавы города Лесного по правовым и организационным вопросам. После он стал директором департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов Министерства инвестиций и развития региона. А в 2018 году был советником вице-губернатора Сергея Бидонько.

В Департаменте информационной политики региона заявили, что Русаков уволился 29 апреля. Там же отметили, интерес следователей к чиновнику связан с его работой в муниципалитете, а не в правительстве.

- Русаков в начале недели написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вчера получил документы. О дальнейшей его судьбе информацией не располагаем. Все, что известно на данный момент, интерес правоохранителей связан с его работой в муниципалитете, а не в правительстве. Если следственным органам потребуется содействие в расследовании этого дела, оно, без сомнения, будет оказано, - прокомментировали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Эту версию подтвердили правоохранительные органы. По данным следователей, с 2014 по 2018 годы Русаков за деньги помогал местному предпринимателю.

- Когда подозреваемый занимал, в частности, должность заместителя Главы администрации городского округа «Город Лесной», им была частями получена от индивидуального предпринимателя взятка в особо крупном размере за способствование в решении вопросов, входящих в компетенцию подозреваемого, - добавили в СКР по Свердловской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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