2020-04-30T08:20:32+03:00
Общество

«Дали 30 залпов с интервалом в 30 секунд»: под Екатеринбургом прошла первая тренировка салюта в честь Дня Победы

Артиллеристы ЦВО отработали слаженность и синхронность выстрела на специальном полигоне [видео]
Мария Трапезникова
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Первая репетиция салюта прошла на полигоне под ЕкатеринбургомПервая репетиция салюта прошла на полигоне под ЕкатеринбургомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим днем артиллеристы ЦВО на полигоне под Екатеринбургом провели первую тренировку праздничного салюта в честь Дня Победы. Расчеты 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года отработали слаженность и синхронность выстрела, выполнил сразу несколько десятков залпов с интервалом в 30 секунд.

- 76-миллиметровая дивизионная пушка ЗИС-3 – самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково – «Зося», - объяснили в пресс-службе ЦВО. – А солдаты вермахта называли ее «трещоткой» за высокую скорострельность и характерный звук выстрела.

Во время праздничного салюта в Екатеринбурге расчеты ЗИС-2 дадут 30 залпов. Кроме того, в небе будет запущен фейерверк из более чем пятисот «выстрелов». Напомним, праздничный салют состоится 9 мая в 22:30, как обычно. Посмотреть его можно из окна или с балкона. Место, откуда его будут запускать, пока уточняется, но планируется две площадки – парк Маяковского и стадион Динамо.

Первая тренировка салюта в честь Дня Победы.Видео: пресс-служба ЦВО

Напомним, что из-за пандемии коронавируса традиционный парад на 9 мая пришлось отменить – вместо этого в небе пройдет авиапарад, который можно наблюдать дома, из окон.

- В 11.00 они полетят вдоль проспекта Ленина, - рассказывает Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками ЦВО. - После площади 1905 года они сделают разворот, построятся в новый боевой порядок и направятся к Верхней Пышме, над которой также пролетят. Потом вернутся на аэродромы в Каменске-Уральском, Шагол [Челябинская область, - прим.ред.], Кольцово и Большое Савино [Пермский край, - прим.ред.]

Кроме того, 5 и 7 мая в 11:00 пройдет репетиция авиапарада. Из окна можно посмотреть будет и историческую автоколонну, изображающую ключевые моменты Великой Отечественной войны. Она будет состоять из бронетехники с копией знамени Победы, а также из 11 подвижных платформ, на которых выступят артисты ансамбля песни и пляски ЦВО.

Также из-за пандемии коронавируса традиционную акцию «Бессмертный полк», которая ежегодно собирает сотни тысяч екатеринбуржцев, пришлось перенести в новый формат – в этом году она пройдет на балконах и в окнах. Акция стартует в 19:00 9 мая, сразу после Минуты молчания.

КСТАТИ

В этом году «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка». В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Мы собираем истории и фотографии о подвиге ветеранов и публикуем их на сайте ural.kp.ru, на страницах газеты, и рассказываем в эфире радио «КП» (92,3 FM).

Мы ждем фотографии ваших родственников, прошедших войну, их письма с фронта и их истории. Рассказать о ваших фронтовиках, вы можете:

- в редакции по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 52, офис 302;

- отправив письмо на почту по электронному адресу: kp.ekb@phkp.ru (в теме письма нужно указать - «Лица «Бессмертного полка»);

- или по телефону редакции: +7 (343) 237-25-51

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ИСТОЧНИК KP.RU

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